El exjefe del Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido Richard Dearlove, aseguró que Vladimir Putin dejará de ser el presidente ruso para 2023, debido a su estado de salud.

En su podcast One Decision, señaló: “Creo que se habrá ido para 2023, pero probablemente al sanatorio, del cual no saldrá como el líder de Rusia. No digo que no saldrá del sanatorio, pero ya no volverá como el líder de Rusia. Esa es una manera de avanzar sin un golpe”.

Según dijo, “un método para hacer avanzar las cosas sin necesidad de un golpe de Estado violento sería internarlo en un hospital de larga duración para enfermos incurables”.

Dearlove aludió así a las versiones de que Putin padece un cáncer de tiroides por el que permanece bajo observación médica las 24 horas del día. También se ha dicho que Putin podría sufrir de Parkinson, a raíz de videos que muestran movimientos involuntarios de sus extremidades.

“Si mi tesis se cumpliera y Putin desapareciera en un sanatorio, creo que es el probable que estuviera allí de forma permanente”.

Sobre quién podría ser el sucesor del mandatario ruso, Dearlove mencionó a Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y uno de los hombres de mayor confianza de Putin. “La permanencia en este escenario se volvería definitiva. Quiero decir que no hay un plan de sucesión en el liderazgo ruso”, insistió.

