Luego de que el presidente ruso Vladimir Putin sostuviera una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el cosmódromo de Vostochny en la región oriental de Rusia, analistas han especulado que ambos dirigentes estarían negociando un intercambio de armas norcoreanas, necesarias para la continuación de la guerra en Ucrania, por tecnología rusa para misiles balísticos nucleares.

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, descartó que este encuentro tenga un impacto significativo en el curso del conflicto bélico. “No creo que el acuerdo entre Putin y Kim pueda cambiar en efecto la situación en el frente o influir en la posición de Rusia. Rusia ya habría recibido municiones de Corea del Norte, por eso no creo que esto va a cambiar tanto la situación”, explicó.

No obstante, indicó que Rusia podría emplear armas nucleares para terminar el conflicto. “Existe la posibilidad, no lo sé, hemos visto que nadie podría prevenir lo que podría hacer Rusia, puede suceder cualquier cosa, después de esta invasión es muy difícil pensar qué puede suceder”.

En cuanto a la guerra en su país, declaró que “existe un desastre en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Putin no sólo ha dañado a la gente, también ha lastimado las relaciones entre ambas naciones para futuras generaciones. Hoy en día los ucranianos no quieren mantener relaciones con Rusia, los ucranianos sabemos exactamente con quién estamos viviendo todo el tiempo, quién es nuestro vecino, que de vez en cuando decide que somos naciones amigas, pero ahora no trae puesta una máscara, ahora sabemos con quién estamos conviviendo en este mundo”.

