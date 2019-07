"No se arriesgue, señora"; lo que hay detrás de la foto viral de la migrante llorando

En entrevista para EL UNIVERSAL, el fotógrafo de la agencia Reuters, José Luis González, habló de sus impresiones sobre el 22 de julio pasado, cuando fotografió a una migrante llorar desconsoladamente con su hijo en Ciudad Juárez, al ser detenida por oficiales de la Guardia Nacional.

La imagen circuló profusamente y personajes como Arturo Sarukhán y Felipe Calderón comentaron la imagen.

Esto fue lo que José Luis nos dijo:

¿Cuándo y dónde ocurrió exactamente este evento?

El lunes 22 de julio a las 8:10 pm en la frontera de Ciudad Juárez. En un sector donde no hay muro construido del lado americano, cerca del Puente Internacional Paso del Norte.



¿Hablaste con la policía y la madre guatemalteca?

No me dirigí a los oficiales porque en otras ocasiones lo he hecho y ellos han dejado claro que no tienen autorización para responder. Con la señora sí hablé. Le pregunté su nombre y el del niño, qué relación tenía con él, de dónde venían y cómo se sentía de no poder cruzar.



Después de llorar, ¿qué hizo ella después? Ella se fue?

Fueron casi 10 minutos en los que ella oraba, lloraba y pedía a los agentes de la Guardia Nacional que la dejaran cruzar. También cuestionó si la regresarían a su país y pedía que no lo hicieran. Estaba parada al costado del Río Bravo (está seco y lleno de hierbas), cuando el oficial que estaba frente a ella se movió un poco ella corrió y se metió entre las hierbas. Él le gritó “No se arriesgue, Señora”, pero no se detuvo. En tan sólo unos segundos ella ya estaba del otro lado, entregándose a la Patrulla Fronteriza.

¿Qué sabes de la mujer, por qué se fue de Guatemala? ¿Tiene familia en los Estados Unidos?

Se trata de Lety Pérez y su hijo Anthony Díaz, de 6 años. Ambos migrantes de Guatemala. Ella salió de su país con la esperanza de poder darle un mejor futuro a su hijo. Dijo que era madre soltera, el padre de Anthony la abandonó cuando él tenía 9 meses y nunca le ayudó. Comentó que gastó todo lo que tenía para poder llegar a la frontera, por eso lloraba y le pedía a los oficiales de la Guardia Nacional que le permitieran cruzar. Les dijo que por favor no la llevaran de regreso a su país. Desconozco si tiene familiares en Estados Unidos.

¿Has visto más casos similares?

No es la primera vez que veo a una madre migrante llorar y suplicar a la GN que le permita cruzar. Antes de la llegada de los oficiales no había nada que impidiera el paso de los migrantes hacia Estados Unidos (solo la corriente del Río Bravo, cuando lleva). Una de las primeras veces que vi la detención de migrantes por parte de los oficiales, ellos los sujetaron para impedirles cruzar. Ahora solo se paran al frente como creando una barrera.

¿Cuánto tiempo llevas en Ciudad Juárez?

Tengo 35 años y aquí he vivido siempre.



¿Qué piensas de los migrantes centroamericanos que cruzan México a los Estados Unidos?

La situación que viven en sus países es la que los obliga a huir y buscar una mejor vida. Los migrantes que veo a diario dicen dejar su hogar porque no tienen nada él. No tienen trabajo, no tienen comida, no tienen nada que ofrecerle a sus hijos. Otros incluso huyen de su país porque son amenazados.

Es comprensible que tengan la esperanza de encontrar un mejor futuro en Estados Unidos. Lo que me sorprende es que la mayoría de las veces no llevan un plan consigo, creen que al cruzar a los Estados Unidos su vida se arreglará milagrosamente.

