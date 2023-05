Pese a la incesante búsqueda de los niños desaparecidos en la selva amazónica que se accidentaron en una avioneta, las Fuerzas Militares no han podido localizarlos. En diálogo con El Tiempo, la abuela de los menores lamenta no saber nada del paradero de sus nietos ni del cuerpo de su hija, y teme que le estén ocultando algo.

"Estuve en una reunión acá en el hotel -en Villavicencio- y me hicieron unas preguntas con funcionarios de Bienestar Familiar y ahora no sé nada y no sé si los encontraron, no sé nada. Eso me inquieta mucho, mucho. No me engañen más. Dicen que encontraron el cadáver de mi hija, pero no lo han traído tampoco", dijo la mujer.

Presidente Gustavo Petro afirma que fueron encontrados y luego se desdice; "la búsqueda sigue"

El miércoles, el presidente Gustavo Petro informó que los niños estaban vivos y habían sido localizados, pero hoy se desdijo y pidió perdón por haber dado información imprecisa. Señaló que la búsqueda continúa.

Fátima dijo que el papá de los niños está en la zona ayudando en la búsqueda. "Él está en el monte por allá buscando. Me llamó ayer a las 5 de la tarde y me confirmó que han encontrado huellas frescas, pero las condiciones son muy complejas. Me dijo que hoy a las cinco de la tarde me llama de nuevo y me da más información".

En redes sociales circuló un audio en el que se aseguraba que el papá de los niños los tenía y estaba con ellos esperando al Ejército. Esta información fue desmentida por la abuela Fátima y las autoridades, pues el hombre está acompañando el operativo y aún no han encontrado a los menores.

Avioneta desaparece en el Amazonas; hallan los cuerpos de 4 adultos

La avioneta en que viajaban desapareció de los radares el pasado 1 de mayo por una supuesta falla en el motor cuando volaba entre Araracuara, una remota localidad ubicada en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Amazonas, y San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare.

El martes las autoridades hallaron la aeronave en una zona rural del caserío Palma Rosa, que hace parte del municipio de Solano (Caquetá), y los cuerpos sin vida de los tres adultos que viajaban en ella, incluyendo el de la madre, pero no encontraron rastro alguno de los niños, identificados como Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ronoque Mucutuy, de 11 meses.

Fátima tiene la esperanza de que pronto le entreguen el cadáver de su hija. "A mi hija no la han traído. Estoy esperando, estoy acá en Villavicencio. La estoy esperando con el papá de la finada (la madre de los niños) y el tío y la hermana. Estamos pendientes de las llamadas y todo eso. Pero me estoy enloqueciendo con todo esto que está pasando", cerró la mujer.

El pediatra Ramón de las Salas dijo a El Tiempo que las posibilidades de que los niños estén vivos, teniendo en cuenta las frutas que aparentemente han consumido, sí existen.

"De hambre no se van a morir. Con estas frutas que al parecer han consumido, por su alto contenido de azúcar, pueden sobrevivir. Lo que sí seria un gran problema es la deshidratación y sus consecuencias, eso podría llevarlos a la muerte por un desequilibrio hidroeléctrico", explicó el médico.

