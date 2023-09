“La invitación del gobierno mexicano al ejército ruso en el desfile militar por el día de la Independencia de México es un claro apoyo al régimen de Putin”, aseguró la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, y lamentó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estamos muy decepcionados por la decisión de México de invitar a un ejército de un país agresor el día de su independencia, porque estas mismas milicias están tratando de destruir la independencia de Ucrania”, dijo.

El presidente López Obrador justificó el lunes la presencia de tropas de Rusia en el Desfile de Independencia del sábado pasado, al argumentar que es tradición invitar a todas las naciones.

Sin embargo, la diplomática ucraniana dijo que no entendía el motivo por el cual el mandatario invitó a una delegación del ejército ruso a desfilar en esa celebración.

“El presidente mencionó que ha invitado a países amigos a participar al desfile militar, Ucrania no está en esta lista de los países invitados, y tampoco hemos recibido invitación para participar en este evento”, indicó.

Para Dramaretska, la decisión del gobierno mexicano ha sembrado dudas sobre la postura del país después de que condenara la agresión rusa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y posteriormente evitara sancionar al gobierno del presidente Vladimir Putin, pese a los constantes ataques contra Ucrania.

“Las relaciones entre Ucrania y México durante más de 30 años de independencia ucraniana han sido muy amistosas, tenemos buen intercambio económico y en todos los niveles políticos entre nuestros diputados a nivel cultural, por eso no entendemos este gesto del presidente, esto genera preguntas sobre ¿por qué han invitado militares representantes de un país agresor? México, desde inicios de la invasión rusa, ha mantenido una postura muy clara dentro de organismos internacionales condenando la agresión y, con esta invitación, no me parece que sea un gesto que signifique esa neutralidad”, comentó.

Pese a que en el desfile marcharon 19 delegaciones extranjeras como muestra de la estrecha cooperación y buenas relaciones con México, la participación de Rusia destacó entre los demás contingentes, lo cual fue duramente criticado por la embajada ucraniana al ser considerado un país “agresor”.

“Ejércitos de China, Nicaragua o de otros países no han cometido atrocidades como el ejército ruso en Ucrania, por eso no veo ningún problema que esta milicia o la de Venezuela participen en eventos de ese tipo en otros países, ya que no son ejércitos de países agresores. Lo que nos interesa es saber el por qué han invitado a un país agresor”, cuestionó la embajadora de Ucrania.

La diplomática dijo que tendrá una reunión con la Cancillería mexicana para abordar este tema; no obstante, descartó que las relaciones entre México y Ucrania vayan a romperse por este tema, o por la reincorporación de México al foro multilateral G77+China. “Esta es una decisión soberana del gobierno mexicano; pueden decidir incorporarse a cualquier organización o integración, esa es una soberana decisión de su gobierno. Seguro en el futuro vamos a tener claramente relaciones mutuamente beneficiosas para ambas partes. Para nosotros es importante mantener a México como socio en América Latina, por eso no veo porque no tendremos relaciones buenas a nivel de los gobiernos”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno de México para reforzar su apoyo a Ucrania; “necesitamos la ayuda de México, hemos visto la respuesta de la sociedad mexicana condenando esta participación del ejército ruso en el desfile militar y además durante todos estos años de la invasión rusa hemos recibido muchísimas demostraciones de apoyo. Pero los ucranianos aún necesitamos este apoyo para sentir que no estamos solos en América Latina”.