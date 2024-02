Las primarias en Nevada serán realmente la primera prueba de fuego del mandatario Joe Biden rumbo a las presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos.

En las primarias del 23 de enero, en New Hampshire, Biden no participó, pero ganó. Carolina del Sur fue su pistoletazo de salida, este sábado, donde también venció. Sin embargo, en Nevada, un estado clave, Biden busca el apoyo de la gente, luego del triunfo por mínimos que logró contra Donald Trump en el estado en 2020 (2.5% de diferencia). En 2016, Hillary Clinton venció a Trump por 48% a 46%. Ese año y 1976 fueron las únicas dos veces desde 1912 que los nevadenses se pusieron del lado del candidato que no ganó la presidencia.

En este 2024, los sondeos no favorecen al demócrata. En el promedio de encuestas de RealClear de Nevada, Trump va arriba con 49%, frente a 42% de Biden. Los lugareños no quieren una reedición de 2020, por lo que tampoco están muy a gusto con Trump, pero su preocupación clave es la economía y no les gusta cómo la está llevando Biden.

Lee también: Guía electoral de EU

Jimi Mastronardi, de 60 años, republicano registrado pero que se considera más independiente, habló con el medio Las Vegas Review-Journal, y declaró que está al tanto de las primarias presidenciales (6 de febrero) y de los caucus (8 de febrero) que se celebrarán en este estado. Podría participar en las primarias, señaló, pero no planea participar en las asambleas electorales. Sobre Biden y Trump, declaró: “Creo que ambos son demasiado mayores para ser presidentes (...) Uno podría morir en el cargo y el otro podría ser condenado”.

Kya Johnson, de 19 años, sí planea participar en las primarias, y aunque se considera de izquierda y cree que Biden fue una mejor opción que elegir a Trump en 2020, criticó la respuesta a la guerra entre Israel y Hamas.

“Estamos canalizando una gran cantidad de dinero en esta guerra, y tenemos que trabajar un poco más aquí, y no involucrarnos demasiado en eso, pero tampoco tratar de elegir un bando en la guerra. especialmente apoyando a Israel”, dijo.

Megan Yamat, de 20 años, es demócrata y quiere participar en las elecciones. Sin embargo, no le agrada Biden y desearía que hubiera un mejor candidato.

“Definitivamente creo que podríamos hacerlo mejor, especialmente para un candidato demócrata”, remarcó al medio.

Axios alertó que los votantes indecisos de Nevada —uno de los estados campo de batalla, aunque desde 2008 ha votado demócrata— consideran volver a apoyar a Trump al citar su insatisfacción con la economía. Además, algunos votantes de Nevada expresaron su decepción con Biden por no brindar una solución a la crisis migratoria en el país.

Lee también: Biden gana las primarias demócratas de Carolina del Sur, mientras se prepara para buscar la reelección

Dos procesos

La entidad ha celebrado un caucus durante décadas; en 2021, el estado aprobó una ley que reemplazaba el caucus por una primaria, sobre todo debido a fallas en el proceso de presentación de informes para el caucus demócrata de 2020. Los republicanos se opusieron al sistema, incluido su proceso de voto por correo, y decidieron celebrar un caucus después de presentar una demanda sin éxito para que se desestimara la primaria.

Por lo anterior, el expresidente republicano Trump competirá en los caucus el día 8, pero no en las primarias que ocurrirán dos días antes, donde sí estará en la boleta electoral la exembajadora de la ONU Nikki Haley, pese a que no otorgará delegados.

Se prevé que el exmandatario gane la gran mayoría, o todos, de los 26 delegados del estado en la contienda republicana.