Miami.— La mexicana-estadounidense Rosario Marín, activista, autora y servidora pública, ha liderado durante décadas a su generación y a las más jóvenes en Estados Unidos y México. Ha abogado por los derechos de los migrantes y trabajado en diversas causas relacionadas con la salud y la educación.

Tesorera en la administración de George W. Bush, fue alcaldesa en Huntington Park, California. Además, es autora del libro Una líder entre dos mundos, en el que comparte su inspiradora historia de superación y éxito.

¿Cuáles considera son los logros de la mujer más relevantes alcanzados en los últimos años?

—La llegada a los lugares más importantes, no solamente dentro del gobierno, pero en las industrias: manufactureras, de informática, de arte, de cultura, todas estas posiciones donde las mujeres han podido poner su estampa como mujeres, líderes, con sus visiones, con sus sueños y enfrentando sus miedos. Cuando las mujeres toman posiciones en todos estos lugares son mucho más viables, tienen ingresos más altos.

¿En qué debe centrarse hoy la lucha de las mujeres?

—La lucha de las mujeres debe centrarse en sí mismas. Buscar el poder no sólo por buscarlo, tener una visión muy clara de cómo nosotros, individual y colectivamente, podemos mejorar nuestro entorno.

Y utilizar todas las posibilidades que tenemos, primordialmente de liderazgo, para avanzar los sueños de las mujeres que, como nosotras, estamos tratando de dejar este mundo mejor.

Y hemos de hacerlo centradas en una paz interna; eso nos falta.

¿Cuáles son los principales desafíos para las mujeres?

—Apoyar a otras mujeres; para que puedan llegar al lugar de mayor relevancia, las posiciones de poder más importantes.

Actualmente, ¿usted cómo contribuye a mejorar la situación de las mujeres?

—Mi contribución se basa no solamente en las conferencias que doy, sino en el número de diferentes mesas directivas en las que yo aporto. En ser mentora de aquella mujer que me busca y quiere saber cómo llegar a donde he llegado.