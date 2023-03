Nave nodriza extraterrestre estaría enviando minisondas a la Tierra, sugiere documento del Pentágono

Funcionarios del Pentágono señalaron en un borrador que extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar y lanzando sondas más pequeñas como las misiones que lleva a cabo la NASA cuando estudia otros planetas.

El 7 de marzo se publicó un borrador de informe de investigación redactado por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, y Abraham Loeb, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, centrado en las limitaciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados, revela el diario The New York Post.

La AARO se dedica a buscar y perseguir objetos voladores no identificados (UFO, por sus siglas en inglés, u OVNIS).

El artículo, que permanece en revisión, señala que una serie de naves extraterrestres estarían enviando sondas a la Tierra mientras se desplazan por diferentes zonas de nuestro sistema solar.



El documento plantea además la posibilidad de que exista una nave espacial nodriza, proveniente de una galaxia lejana, la cual llevaría varias décadas estacionada en un punto fijo del sistema solar. Desde allí, continuamente lanzaría naves pequeñas o sondas para poder estudiar los planetas que son del interés de la especie extraterrestre.

Eso podría explicar los diferentes avistamientos de OVNIS en el mundo a través de los años.

"Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave nodriz que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA" , señala el documento, titulado ‘Restricciones físicas en fenómenos aéreas no identificados’, de acuerdo con el Post.

La razón por la que la presencia de estas naves no ha sido detectada es, según los autores, que las pequeñas naves espaciales que exploran el sistema solar cuentan con un diseño especial y tienen otras características que les permitiría recorrer grandes distancias en un tiempo corto.

Lee también: Cazas rusos obligan a EU a derribar dron en el mar Negro

“Con el diseño adecuado, estas pequeñas sondas llegarían a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, ya que la nave nodriza pasa dentro de una fracción de la separación Tierra-Sol, al igual que ‘Oumuamua’ (un objeto extrasolar captado en octubre de 2017)”, destaca el informe.

Según este borrador, las sondas o naves son invisibles para los telescopios de rastreo porque cuentan con un sistema de camuflaje que no refleja la luz del sol, de modo que se vuelven invisibles para los instrumentos que usa la especie humana para monitorear el cosmos.

El documento descarta que las supuestas sondas que estarían estudiando a la Tierra sean parte de algún plan de invasión extraterrestre. Más bien, se trataría de un esfuerzo científico similar al que actualmente tiene la NASA con sus diferentes misiones a otros planetas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rcr