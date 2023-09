Miami.— Mientras en Nueva York la cumbre especial sobre Ambición Climática evidenciaba lo poco que se hace para combatir el calentamiento global, expertos advierten de la gravedad de la situación.

La crisis climática causada por la actividad humana ha abierto las “puertas del infierno”,subrayó ayer el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la apertura de la cumbre.

El futuro “no está decidido, les corresponde escribirlo a líderes como ustedes”, dijo Guterres, quien cree que aún “podemos limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 ºC y construir un mundo de aire limpio, empleos verdes y energía limpia asequible para todos.

“El daño climático en el mundo es un hecho palpable, los gases llamados de efecto invernadero están en niveles jamás registrados; en algunos lugares ya estamos por encima del 1.5% del calentamiento global”, afirmó el doctor José de Jesús Vázquez Chabolla, científico y especialista en calentamiento global, a EL UNIVERSAL.

Incluso ayer, el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, anunció un “nuevo enfoque” en las políticas del Reino Unido contra la crisis climática, que incluye reducir o retrasar algunos de sus objetivos para rebajar las emisiones de CO2 en los próximos años. “Hacía décadas que no se presentaban simultáneamente tantas catástrofes que han estado frenando los esfuerzos por detener la crisis climática y prácticamente casi todos los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU”, apuntó a su vez el experto a este medio.

“Quienes se pregunten por las actuales sequías, las inundaciones, los huracanes monstruosos, las terribles bajas o altas temperaturas, nevadas infernales y todo lo que hoy vemos y escuchamos en las redes sobre fenómenos naturales, es sólo el principio de lo que viene”, precisó. “Los países menos desarrollados, los países pobres no tienen vela en este entierro. No son responsables del cambio climático; sin embargo, son los que sufren más las consecuencias al no contar con infraestructura que les permita afrontar inundaciones o incendios o supernevadas y sequías, como los países más desarrollados”, expuso Vázquez Chabolla.

“Estamos en un límite que ya se rebasó y si no logramos avanzar más rápido para que el límite quede otra vez frente a nosotros y logremos no rebasarlo, las nuevas generaciones van a tener que lidiar con un mundo completamente aún desconocido en todos los sentidos, no sólo el clima, la economía, la alimentación, la salud, todo se esta transformando y para mal”, concluyó el experto. Con información de agencias