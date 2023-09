Una madre de familia, identificada como Yumiko Ramírez Fabián, decidió demoler la casa de tres pisos que había construido en el terreno que le pertenece a su exsuegro, Pablo Honorato Vega. Esto ocurrió en el pueblo joven Cerro La Culebra, en el distrito de Chancay, en Huaral.

La mujer contó a los medios de comunicación que todo se originó cuando el padre de sus cuatro hijos decide abandonar la vivienda para iniciar una relación con su nueva pareja.

Ante ello, según su versión, optó por construir la casa con el apoyo de sus padres, ya que el sueldo de su entonces pareja no alcanzaba. Su objetivo era que sus hijos tengan un lugar donde vivir.

Sin embargo, tras un proceso judicial, las autoridades otorgaron un orden de desalojo en favor de Pablo Honorato Vega, ya que el terreno está a su nombre. Él asegura que construyó la casa través de un préstamo del programa Casa Bonita del Banco de Materiales y que su hijo levantó los siguientes pisos con sus ingresos.

Yumiko Ramírez Fabián contrató a obreros para que demuelan la vivienda. “A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Voy a entregar el terreno, voy a terminar (de demoler)”, manifestó.

