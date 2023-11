La exprimera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter murió este domingo días después de haber recibido cuidados paliativos en su hogar en Plains, Georgia, informó el Centro Carter, que añadió: “Murió en paz, con su familia a su lado”.

"Rosalynn fue mi compañera en igualdad de condiciones en todo lo que logré", dijo el Presidente Carter, con quien estuvo casada 77 años. "Me dio sabios consejos y ánimos cuando los necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba".

A Rosalynn Carter le sobreviven, además del exmandatario, sus hijos Jack, Chip, Jeff y Amy, 11 nietos y 14 bisnietos. Un nieto falleció en 2015. Rosalynn, defensora apasionada de la salud mental y los derechos de las mujeres, padecía demencia.

"Además de ser una madre amorosa y una extraordinaria Primera Dama, mi madre fue una gran humanitaria por derecho propio", dijo Chip Carter, de acuerdo con el Centro Carter. "Su vida de servicio y compasión fue un ejemplo para todos los estadounidenses. La echaremos mucho de menos no solo nuestra familia, sino también las muchas personas que hoy en día tienen una mejor atención de salud mental y acceso a recursos para el cuidado”.

Apenas el viernes, el Centro Carter informó que Rosalynn se encontraba en cuidados paliativos. Jimmy Carter, quien sobrevivió a cáncer de cerebro, también se encuentra en cuidados paliativos desde febrero pasado.

"Murió en paz, con su familia a su lado", indicó el Centro Carter que la describió como "una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres".

"Carter estuvo casada durante 77 años con Jimmy Carter, el 39 presidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002", recordó la Fundación.

Como primera dama instó a mejorar el acceso a la atención y disminuir el estigma sobre los problemas relacionados con la salud mental, apuntó recientemente la familia Carter, que recordó que uno de cada 10 adultos mayores estadounidenses tiene demencia.

Como fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, la exprimera dama solía decir que hay cuatro tipos de personas en este mundo: aquellas que han sido cuidadoras, quienes actualmente lo son y las que lo serán en el futuro, y quienes necesitarán cuidados. * Con información de EFE

