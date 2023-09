El ministro de Seguridad, Mario Zamora, pidió que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa llame a un periodista de EL UNIVERSAL para realizar un careo por una nota sobre el narcotráfico en Costa Rica, informa hoy el diario La Nación de Costa Rica.

En un comunicado, el ministerio a cargo de Zamora señaló que el careo tendría por objetivo esclarecer los señalamientos en la nota "El narco se afianza en Costa Rica", del corresponsal José Meléndez. En ella, fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia deslizaron la posibilidad de que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Según estas fuentes, que debido a lo delicado del caso pidieron el anonimato, a las mafias mexicanas del contrabando global de drogas se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera a cambio de proseguir con el narcotráfico.

El Ministerio Público de Costa Rica anunció el miércoles una investigación sobre la supuesta negociación entre autoridades costarricenses y el narco, y por la noche ocho de los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico presentaron una moción para convocarlo para que se pronuncie sobre la publicación del diario mexicano.

"De momento el caso se investiga por el presunto delito de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de que, conforme avance el proceso penal, se pueda establecer alguna otra presunta calificación legal”, explicó la Fiscalía por medio de un correo electrónico.

En el comunicado, el ministerio a cargo de califica como fundamental refutar las aseveraciones del periodista, ya que “permitirá esclarecer ¿Por qué el Diario EL UNIVERSAL señala hechos que supuestamente se verificaron hace más de un año, y se le endosan a él, cuando en realidad lleva cuatro meses en el cargo?”, recalcó la cartera en un comunicado. Cabe señalar que la nota de EL UNIVERSAL en ningún momento acusa a Zamora o a alguien, y el ministro fue, de hecho, uno de los entrevistados para el artículo y su testimonio quedó registrado allí, señalando que "desde que estamos en el cargo -asumió en mayo-", no ha habido negociación alguna.

"Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio", añadió para la nota.

El comunicado indica que el careo constituye una oportunidad para esclarecer la verdad de los acontecimientos. Pero no sólo se solicita el careo. “Mario Zamora solicita al periodista Jose Meléndez revelar ante la Comisión de Seguridad la verdad sobre sus fuentes y que se comporte como un Patriota en un momento histórico en que la Patria se lo reclama”, indicó el Ministerio.

La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, respondió que "los careos no son apropiados en el sentido de que no arrojan más que una mera discusión entre las partes y no se establecen verdades”. Aunque dijo que no tiene conocimiento de que la solicitud para un careo haya llegado a la Comisión, aclaró que un careo es un recurso jurídico que se emplea con mayor frecuencia en los procesos jurisdiccionales.

En todo caso, dijo, la solicitud –en caso de existir– será evaluada y decidida en la comisión.

Además de Zamora, los legisladores también quieren cuestionar al exministro y actual jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, quien dejó su cargo como ministro de Seguridad Pública el pasado 10 de mayo.

