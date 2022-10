Migrantes venezolanos: “¿A dónde vamos? Ni méxico ni eu nos quieren”

an José. – De Capurganá, en Colombia, a Paso Canoas, en Costa Rica, o de Las Trojes, en Honduras, a Tecún-Umán, en Guatemala, la decisión que México y Estados Unidos adoptaron el miércoles anterior de levantar un muro migratorio en su frontera común y bloquear el masivo flujo de venezolanos generó una onda expansiva de zozobra que golpea con fuerza a los países de tránsito temporal del éxodo que huyó al exterior desde Venezuela a partir de 2014.

En el extremo noroccidental de Colombia y sobre el mar Caribe, Capurganá es una de las puertas predilectas de los venezolanos en ruta a Panamá y a Paso Canoas, posta migratoria del sur de Costa Rica para seguir al norte. La estación de Las Trojes, zona surcentral de Honduras limítrofe con Nicaragua, ardió la semana anterior con un hervidero de venezolanos ansiosos por proseguir a Tecún-Umán, suroccidente de Guatemala y fronterizo con México.

En cada escala, una pregunta casi sin respuesta — ¿para qué? — atormentó a los miles de venezolanos que, a pie y en autobús, con sus familias, solos o con amistades, sin dinero y sin deseos de mirar hacia atrás, migraron de Venezuela para avanzar por Colombia y Centroamérica a México con la única meta de entrar a EU.

“Es triste, decepcionante. ¿Pero qué hacemos?”, narró la venezolana Jennifer Viloria, de 28 años y de Caracas, sobre la resolución dictada por México y EU.

Jennifer y su núcleo familiar —su hija, de 15, su compañero sentimental y el hijo de su pareja, de 9— se sumaron hace más de 30 días al éxodo. Cifras de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) aseguraron que, ya con más de ocho años, el fenómeno llegó este mes a un acumulado de 7.1 millones de venezolanos, aumentó sin cesar y provocó la más grave crisis migratoria del hemisferio occidental en el siglo XXI.

Por ahora, los cuatro están en un albergue de atención humanitaria que la jerarquía católica de Costa Rica habilitó en la ciudad de Cartago, a unos 23 kilómetros al este de esta capital.

Consultada por EL UNIVERSAL en ese sitio, Jennifer admitió ser consciente del fuerte impacto que la medida que aprobaron México y EU tendrá en la multitudinaria migración irregular de venezolanos por Colombia y Centroamérica hacia lo que, al emprender la travesía, sus protagonistas identificaron como su única finalidad: entrar a territorio estadounidense.

“En eso estamos y con niños todo es más difícil. Tenemos la esperanza de que nos van a dejar pasar (de México a EU). Nos tocará ver cómo lo hacemos. La meta es llegar a EU”, respondió, al planteársele que el arreglo suscrito por autoridades mexicanas y estadounidenses es contundente e inflexible.

“Hemos escuchado sobre ese acuerdo. Una posibilidad es quedarse en Costa Rica, pero nuestra meta no era llegar a Costa Rica. ¿Mirar para atrás? No. Jamás y menos por la selva (del Tapón del Darién). Por ahí no vuelvo a pasar. Por eso quizás nos toca trabajar en Costa Rica, esperar”, relató.

En un pacto que rubricó el 12 de este mes con Washington, el gobierno mexicano se comprometió a recibir a todos los venezolanos que EU expulse por pretender ingresar a suelo estadounidense sin visa por la frontera terrestre con México.

Para desestimular el viaje por tierra de los venezolanos del sur al norte de América y su entrada por vías ilegales a EU, el gobierno estadounidense condicionó conceder beneficios a 24 mil a que entren en avión, con visa y en un proceso ordenado, legal y seguro.

Cada venezolano deberá tener un patrocinador en EU que le aporte apoyo financiero y social. Bajo los nuevos términos, México reforzó su muralla migratoria para los venezolanos.

Por eso, la duda — ¿para qué? — proliferó entre los venezolanos por el arreglo de EU y México. Si ya es imposible entrar a EU por tierra desde México, ¿para qué seguir con el gigantesco sacrificio físico, mental y financiero y exponerse a un recorrido de un mínimo de 6 mil kilómetros desde Venezuela que están plagados de riesgos si al final nada valdrá la pena?

¿Para qué pagar 185 dólares de soborno por cada venezolano a policías y militares nicaragüenses para entrar a Nicaragua y seguir a Honduras con un destino que dejó de ser incierto con un desenlace anticipado de negación de ingreso a EU y de expulsión a México?

“Cambio de planes”, reconoció el venezolano Jesús Lugo, de 25, soltero, de Caracas y con más de 33 días de viaje.

“Quizás lo que nos quede sea legalizarnos en Costa Rica. ¿Para qué seguir si México y EU nos cerraron las puertas? Los venezolanos no somos bienvenidos ni en México ni en EU. Y no queda nada más que quedarse en Costa Rica. A Venezuela no me devolveré. Jamás y menos por la selva del Darién”, explicó Jesús a este diario.

“¿Para qué seguir? Para pagarle 185 dólares a los corruptos en Nicaragua por un pase de migración que solo vale 10 dólares. Todo esto es corrupción y nos están explotando. En todos los países hay que pagar sobornos para pasar”, aseveró.

Jennifer, Jesús y todos los centenares de miles de personas que engrosaron la migración irregular de venezolanos acumularon la cruda experiencia de cruzar el Tapón del Darién, la espesa jungla que es el paso obligado del occidente de Colombia al oriente de Panamá para luego seguir hacia el resto de Centroamérica y entrar a México en ruta a la frontera suroeste de EU. Cada puesto migratorio entre Colombia y México emergió como parte de un interminable calvario para venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, africanos y asiáticos que, unidos en suelo mexicano a nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

EU reportó la semana anterior que el promedio de interceptaciones individuales mensuales de venezolanos en su frontera con México fue de 15 mil 494 de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Una vez en México, muchos migrantes enfrentan un nuevo peligro: las mafias, que los extorsionan o incluso los secuestran para pedir rescate por ellos.



Al precisar que la media al mes en 2022 superó los 25 mil en agosto anterior y los 33 mil en septiembre, destacó que fue de 127 de 2014 a 2019 y que subió 293% del año fiscal 2021 al año fiscal 2022, mientras que las de todas las demás nacionalidades combinadas crecieron 45%.