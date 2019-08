Migrantes de Open Arms saltan al mar

Roma.— Varios migrantes saltaron ayer al mar desde un buque español de rescate en un intento fallido por alcanzar las costas de Italia, donde el ministro del Interior, Matteo Salvini, se ha negado a permitir el desembarco de sus 107 pasajeros.

“Avisamos hace días, la desesperación tiene límites”, dijo Óscar Camps, fundador de Open Arms, quien publicó un video en el que se veía a cuatro migrantes con chalecos salvavidas color naranja nadando rumbo a la isla italiana de Lampedusa. Tripulantes del buque del grupo de ayuda humanitaria nadaron rápidamente hacia ellos para traerlos de vuelta a bordo.

Al anochecer, Open Arms solicitó permiso urgente para ingresar al puerto de Lampedusa de forma que los migrantes, que llevan 17 días a bordo, pudieran desembarcar. Indicó que su estado de salud físico y sicológico está “en riesgo”. “Si sucediera lo peor, Europa y Salvini serán responsables”, afirmó el grupo en un tuit. El buque humanitario se encuentra a unos 150 metros de la isla.

En su solicitud formal efectuada por el capitán del buque, Marc Reig Creus, Open Arms también ofreció una solución alterna: transferir a las 107 personas a otro barco “adecuado” que pueda “hacer la travesía más rápida y en mejores condiciones”, después de que España autorizara que los migrantes desembarquen en el puerto español de Algeciras.

El Open Arms considera “inviable” navegar hasta España en el estado actual, por estar demasiado lejos y por la tensión que se vive a bordo después de 17 días con los rescatados hacinados en la cubierta, una situación considerada “explosiva” por la tripulación, que se declaró el sábado “en estado de necesidad”. “Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo —el sábado desembarcaron 27 menores—, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos a acoger, ¿quieren que naveguemos 950 millas, unos cinco días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?”, escribió Oscar Camps, fundador de Open Arms, en Twitter.

Ante esto, el gobierno español ofreció anoche “el puerto más cercano en su ruta hacia nuestras aguas territoriales”, que podría ser en las islas Baleares. Aun así, serían varios días de navegación.

Camps describió una situación explosiva y desesperada, con “peleas, pánico, crisis de ansiedad”, y se preguntó si “hacen falta muertos” para que se resuelva el bloqueo. La última palabra sobre si es seguro navegar hasta un puerto la tiene el capitán del barco.

El ministro Salvini, quien se ha mantenido firme en su postura a lo largo de toda la crisis, se escandalizó por el rechazo de la ONG española a trasladarse a Algeciras.

“Increíble e inaceptable. ¿Organizan cruceros turísticos y deciden dónde desembarcar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa”, tuiteó, después de haber tenido que autorizar de mala gana el desembarco en Lampedusa de los menores no acompañados.