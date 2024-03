Ucrania resistirá la ocupación rusa hasta que “los invasores salgan de nuestras tierras”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL Dmitri Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien advirtió a México sobre la presencia de la agencia RT, particularmente en vísperas de las elecciones del 2 de junio. “Rusia te está mintiendo, al igual que al mundo entero”.

Kuleba aseguró que su país “no entregará tierras a nadie”; pidió a México ponerse en los zapatos ucranianos y pensar qué haría si alguien intentara ocupar “siquiera un kilómetro cuadrado” de territorio mexicano, y aseguró que la única razón por la que Ucrania quiere sumarse a la OTAN es para “proteger al pueblo de la política agresiva de Rusia”.

Han pasado más de dos años de la guerra con Rusia. ¿Cómo Ucrania ha sobrevivido en este tiempo? Y ¿cómo ve su futuro?

—El mes pasado se cumplieron 10 años desde el comienzo de la agresión rusa. Los últimos dos han sido la fase más activa de esta guerra, una invasión a gran escala de un país en el territorio de otro, que Europa no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. En 2014, Rusia ocupó temporalmente territorios ucranianos, Crimea y determinadas regiones del Donbás. En estos dos años, la verdadera esencia de Rusia se ha hecho evidente en todo el mundo. Es un Estado terrorista dirigido por un criminal de guerra que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado y ha estado en el poder durante más de 24 años.

Durante este tiempo, Rusia se convirtió en una dictadura que no sólo destruyó la libertad dentro de su propio país, sino que trató de arrebatársela a otras naciones vecinas y distantes. En este tiempo, Ucrania ha visto sus ciudades bombardeadas y saqueadas, sus familias violadas, torturadas y asesinadas. El año pasado, Ucrania vio a los rusos intentar bombardear nuestra infraestructura energética en medio de un frío invierno para dejar a la gente sin electricidad ni calefacción. Vimos cómo se cometió ecocidio después de que Rusia destruyera la central hidroeléctrica de Kajóvka, inundando una región entera, dejando a miles de personas sin hogar y dañando el ecosistema.

Vimos cómo casi 20 mil niños ucranianos fueron secuestrados y llevados por la fuerza a Rusia, donde las autoridades rusas están tratando de reeducar a muchos de ellos de ucranianos a rusos, para borrar su identidad nacional. Por esta razón la Corte Penal Internacional declaró a Putin como sospechoso de haber cometido crímenes de guerra.

El problema es que Rusia niega el derecho de Ucrania a existir como Estado independiente, soberano y europeo. Quieren quitarnos el derecho a vivir una vida normal y a tomar nuestras propias decisiones. Y si esto fracasa, entonces matarnos, ocupar nuestra tierra y destruir nuestra identidad. Pero queremos ser ucranianos, no rusos, vivir en nuestro propio país y tomar nuestras propias decisiones.

Los ucranianos somos un pueblo sensible, trabajador y unido. Honramos a la familia y la fe. Vivimos para ser libres, valorando la democracia y el Estado de derecho. Durante dos años, se hizo más evidente que nunca que los ucranianos y los rusos no tienen nada en común y que Ucrania no quiere tener nada en común con Rusia. Cuanto antes se dé cuenta el Kremlin de esto terminará esta guerra.

Los organismos internacionales no han podido parar esta guerra. ¿Quién debería de hacerlo, o es una guerra que no tiene fin?

—Para detener esta guerra, Rusia debe retirar sus tropas del territorio de Ucrania. Rusia tiene un territorio propio enorme. ¿Por qué necesitan otro pedazo de nuestra tierra? Tienen un lugar dónde vivir y nosotros no tenemos otro país para la vida de nuestro pueblo, excepto Ucrania. Los ucranianos nunca han tenido reclamos territoriales sobre ningún otro país, pero tampoco entregarán sus tierras a nadie. Estoy convencido de que México nunca aceptaría la ocupación ni siquiera de un kilómetro cuadrado de su territorio si entraran tropas extranjeras. Mientras los invasores sigan en nuestras tierras, resistiremos la ocupación con todas nuestras fuerzas, haremos insoportable su estancia y liberaremos las tierras ocupadas metro a metro.

Es muy importante que el mundo siga ayudando a Ucrania, apoyando nuestras capacidades de defensa y aumentando la presión sobre el Estado agresor: Rusia. [El presidente ruso, Vladimir] Putin y sus secuaces no sólo tienen apetito por Ucrania. Amenazan periódicamente a otros países de nuestra región y del mundo. Es obvio que sus planes agresivos van mucho más allá de las fronteras de nuestro Estado y sólo gracias a la tenaz resistencia ucraniana, Moscú aún no puede implementarlos.

La insistencia de que Ucrania se una oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) supuestamente fue uno de los puntos que provocó el actual conflicto con Rusia. ¿Sigue pensando que Ucrania debería estar dentro de la OTAN, a pesar de lo que han vivido los dos países en este tiempo de guerra?

—Esta es una de las mentiras favoritas de la propaganda rusa, con la que intenta justificar su agresión. Rusia atacó por primera vez a Ucrania en febrero de 2014, ocupando la península de Crimea. En aquel momento Ucrania era un país neutral según la ley oficial de neutralidad y no expresó ningún deseo de unirse a la OTAN. Incluso durante las protestas populares de ese invierno, conocidas como la Revolución de la Dignidad, los activistas exigieron que Ucrania se uniera a la Unión Europea (UE), no a la OTAN. Esto no impidió que Rusia iniciara una guerra contra nuestro país en febrero de 2014 y, después de muchos meses de guerra, Ucrania se deshizo de su estatus neutral. Entonces, ¿qué fue primero, el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN o el ataque de Rusia contra Ucrania? La respuesta es obvia.

La OTAN ni siquiera hipotéticamente podría hacer promesas sobre una “no ampliación”. Esta alianza de defensa no obliga a nadie por la fuerza. Además, los países que quieran unirse tienen que cumplir requisitos muy difíciles y criterios de entrada suficientemente altos. Unirse a la OTAN lleva muchos años y los países y sus pueblos deben esforzarse realmente para convertirse en miembros de la Alianza.

La única razón por la que Ucrania y otros países de nuestra región quieren unirse al sistema de seguridad colectiva proporcionado por la OTAN es para proteger a su pueblo de la política agresiva de Rusia. Recientemente vimos cómo Finlandia y Suecia decidieron unirse al bloque de la OTAN en respuesta a la creciente amenaza a la seguridad europea por parte de Rusia. No hemos visto que Rusia haya protestado fuertemente por esto (...) Ucrania aspira y tiene todo el derecho a convertirse en miembro de la OTAN. Obviamente, no consideramos que unirse a la OTAN sea una forma de poner fin a esta guerra, porque somos conscientes de que sólo sucederá cuando se cumplan las condiciones adecuadas. Pero el ingreso de Ucrania a la OTAN impedirá una nueva agresión rusa después del final de esta guerra.

Ucrania ha promovido la Fórmula de la Paz. ¿Esto implica sentarse con Rusia? ¿Está preparada Ucrania para esto?

—Más de 80 países del mundo ya están trabajando en la implementación de la Fórmula de Paz de Ucrania. Pero estos países no incluyen a Rusia. Moscú rechazó sus términos. Rusia provoca caos e inestabilidad en el mundo, en el continente africano, en el mundo árabe, en Ucrania. Hasta el momento, no ha sido posible evitarlo mediante negociaciones.

Durante la fase anterior de la agresión rusa contra Ucrania, entre 2014 y 2022, los negociadores ucranianos y rusos mantuvieron alrededor de 200 rondas de conversaciones de paz (...) y acordaron oficialmente 20 regímenes de alto el fuego en el este de Ucrania. ¿Cómo terminó todo? La retirada unilateral de Rusia del proceso de Minsk, la interrupción de todas las negociaciones de paz y la agresión a gran escala contra nuestro Estado el 24 de febrero de 2022. ¿Por qué alguien piensa que las negociaciones y un alto el fuego conducirán a un resultado diferente? Rusia no busca la paz, continúa la guerra contra nuestro país y no quiere abandonar los territorios ucranianos que ocupa.

La Fórmula de Paz no ofrece nada que no esté consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más de 140 países del mundo apoyan la restauración de la integridad territorial de Ucrania, consideran ilegal la agresión rusa, piden a Moscú que detenga la guerra y retire sus tropas del territorio ucraniano. Son las tres cuartas partes de todos los Estados del mundo, es decir, la mayoría global.

(...) La única cuestión es que todos los Estados que están del lado de la verdad, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional declaren juntos su posición firme. Moscú no podrá ignorar la voz de la mayoría mundial. Por eso convocamos la primera Cumbre por la Paz Global en Suiza (...) Invitamos a todos los Estados, incluido México y otros estados latinoamericanos, a participar en esta iniciativa diplomática.

Países como Estados Unidos y de la Unión Europea han aprobado dinero para Ucrania ¿Cómo se pagarán estos recursos? ¿Qué esperan estas naciones de Ucrania?

—Vale la pena comprender que, al brindar ayuda, nuestros aliados entienden que no se trata de caridad, sino de una inversión en la vida pacífica de sus propios ciudadanos. Ucrania lleva dos años pagando el precio más alto del mundo, perdiendo la vida de nuestros ciudadanos. Este es el precio de nuestra liberación de la ocupación rusa, pero también el precio de la paz en el resto de Europa (...) Rusia nunca planeó detenerse en Ucrania.

¿Recuerdan lo que precedió a la invasión a gran escala de Rusia en mi país? En diciembre de 2021, Moscú publicó oficialmente un documento en el que lanzaba un ultimátum para que la OTAN se retirara de toda Europa Central y regresara a sus fronteras de 1997. ¿Por qué todos se han olvidado de esta exigencia ilegítima y absurda? Deja absolutamente claro que Rusia quiere continuar la guerra de agresión en suelo europeo (...) incluidos miembros de la OTAN. Y esto significará un compromiso directo de los aliados a participar directamente en la guerra (...) es bastante lógico que apoyen a Ucrania y quieran que soldados ucranianos detengan la agresión rusa en Ucrania con su apoyo.

Israel y Palestina están en guerra. ¿Cómo se ve desde Ucrania ese conflicto?

—Los ucranianos sienten profundamente el dolor de la guerra, saben el horror que esto trae a la gente. Instamos constantemente a las partes en el conflicto armado en el Medio Oriente a que cumplan estrictamente las reglas de la guerra y respeten las normas del derecho internacional humanitario. Ucrania apoya constantemente la implementación del principio de dos Estados, Israel y Palestina (...) y aboga por la solución del conflicto por medios políticos y diplomáticos. También confiamos en que se pueda lograr una paz justa, integral y duradera en Medio Oriente, en el marco de la implementación incondicional por las partes de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y otros acuerdos internacionales

¿Qué espera Ucrania de México y de los países de Latinoamérica?

—Agradecemos a México por su firme apoyo la integridad territorial y soberanía de Ucrania en el marco de la ONU. Una señal positiva para nosotros fue el voto de la mayoría de los países de la región a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU Principios de la Carta de la ONU, que son la base de una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Esperamos medidas prácticas para participar en la implementación de la Fórmula de Paz. Para nosotros es de suma importancia que los países de América Latina, la mayoría de los cuales profesan la neutralidad, se solidaricen con el pueblo ucraniano.

¿Cuál es su mensaje a México?

—Me han informado que el medio estatal ruso Russia Today (RT) está aumentando su presencia y campañas publicitarias en países donde no ha habido una respuesta adecuada a esta herramienta de desinformación. Y fue inquietante escuchar que México se encuentra entre esos países.

Quiero advertir al pueblo mexicano sobre lo peligrosa que es esta llamada “agencia de noticias” (...) Es el momento de detener la máquina de desinformación rusa que se hace pasar por un medio de comunicación libre. Y quiero transmitir este mensaje: “México, Rusia te está mintiendo al igual que al mundo entero, y es hora de despertar”.