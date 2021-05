La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó este martes sus condolencias por el colapso de un paso elevado en la estación Olivos, de la Línea 12 del Metro.

A través de redes sociales, Harris dijo que “en Estados Unidos ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y deseamos una plena y pronta recuperación de los heridos”.

Horas antes, la Embajada de Estados Unidos en México ofreció su apoyo a las autoridades mexicanas.

En un mensaje en Twitter, envió el “más sentido pésame a familias de las víctimas que fallecieron en accidente de la Línea 12 del metro de la CDMX. Nuestra solidaridad para los heridos y sus familias”.

Asimismo, señaló que “como #SociosVecinosAmigos estamos listos para apoyar a autoridades mexicanas si así lo solicitan”.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

