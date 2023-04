Desde mayo de 2018, el gobierno estadounidense ha separado a dos mil 300 niños de sus padres en el marco de la política de " tolerancia cero ", una controvertida campaña lanzada por Donald Trump contra la inmigración . Aunque el presidente revocó esta política, sigue sin saberse en dónde están exactamente los niños.

El centro de investigación estadounidense Reveal consiguió los registros federales de 86 centros de cuidado infantil distribuidos en todo el país. Estos sitios han albergado y supervisado a niños como parte del programa de menores inmigrantes no acompañados. En la información se muestra el nombre los refugios, la ciudad, el tipo de refugio, la capacidad que tienen (hasta junio de 2017) y el número de niños no acompañados que se encuentran ahí.

De los 86 alojamientos, nueve funcionan como centros de seguridad en donde los niños son supervisados constantemente por personal, tres como centros de terapia para niños con problemas psiquiátricos o psicológicos y los 74 restantes como refugios o casas temporales.

Estas instalaciones están obligadas a proporcionar cuidados básicos a los hijos de los migrantes detenidos. Esto incluye la atención médica y al menos seis horas diarias de escolarización. Ahí pasan todos los días cinco mil 860 menores de edad, de acuerdo con los últimos datos sistematizados por Reveal.

Pero esta política llevó a muchos refugios a su máxima capacidad. El ejemplo es Texas. Siete de cada 10 menores que están en estos centros, es decir cuatro mil 567, se encuentran en alguno de los 31 albergues autorizados en Texas. El número máximo que podrían recibir son cinco mil niños, de acuerdo con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

El caso más notable es el del refugio “Casa Padre” ubicado en Brownsville, Texas, cuya capacidad era de 200 personas y hasta el 21 de junio albergaba a mil 450. Otro de los refugios con considerable ocupación el “Bethany Christian Center” con sede en la ciudad de Gran Rapids, en Michigan, cuya capacidad total era para 18 personas hace un año y hoy es el hogar de 58 pequeños que llegaron sin la compañía de sus padres como consecuencia de la política “Cero tolerancia” del gobierno de Trump.

En total, hay 15 de los 50 estados que cuentan con un refugio para niños migrantes. Algunos de los estados que hasta el momento no tienen registros de refugiar a niños no acompañados o sobrepasar su capacidad, son los alojamientos de Arizona, Illinois, California y Oregón.

