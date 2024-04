Nemat Minouche Shafik es una economista nacida en Egipto que se convirtió en la primera mujer en dirigir la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde niña su padre le enseñó la vocación por el rigor académico.

“Cuando mi familia abandonó Alejandría a principios de los años 60, mi padre me dijo: ‘Pueden quitarte todo menos tu educación”, explicó al ser nombrada rectora, en enero. “Nos encontramos en un momento de la historia en el que las universidades deben ser a la vez académicas y relevantes”, añadió. "Ella quiere que la educación superior interactúe con la res publica, que ambos mundos dejen de darse la espalda", escribió María Antonia Sánchez-Vallejo para El País en "Nemat ‘Minouche’ Shafik, el desafío de la igualdad de oportunidades".

Desde siempre, la doctora en filosofía en economía de la Universidad de Oxford, parece dividirse entre la academia y puestos de grandes instituciones como muestra su tesis sobre políticas públicas e inversión privada en Egipto, donde nació.

En los últimos días ha sido objeto de escrutinio tras las manifestaciones propalestinas en su campus, que se extendieron por el país. El 17 de abril la Universidad de Columbia sentó precedente con estudiantes montando una acampada que fue retirara, sólo para volverse a instalar y generar un efecto dominó.

"No había transcurrido la mitad de su primer semestre como presidenta de la Universidad de Columbia cuando las protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas comenzaron a resonar en los campus universitarios de todo EU", escribió el periodista y editor Adeel Hassan para el The New York Times en "Una cronología del mandato de Nemat Shafik como presidente de la Universidad de Columbia".

"Ha tenido que lidiar en los últimos meses con protestas enfrentadas, informes de antisemitismo e islamofobia en el campus y preguntas sobre si los partidarios pro palestinos han sido silenciados injustamente", recordó Hassan.

"El lenguaje antisemita, como cualquier otro lenguaje que se utilice para herir y atemorizar a la gente, es inaceptable y se tomarán las medidas oportunas", dijo Shafik, el lunes, en un comunicado.

Shafik aseguró que en los últimos días la tensión existente se ha visto amplificada "por individuos no afiliados a Columbia" que han acudido a la protesta para "perseguir sus propias agendas".

"La candidata perfecta"

Shafik, de 61 años, tiene la admiración de Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, quien llegó a declarar en algún momento: “Una de las cosas que siempre he admirado de Minouche [el apelativo francés por el que es conocida] es que ha mantenido su compromiso con el rigor intelectual, incluso mientras trabajaba en puestos de enorme responsabilidad”.

Además fue calificada como la "candidata perfecta" por la Presidencia del Consejo de Administración de Columbia al anunciarse su nombramiento.

La economista comenzó su carrera en el Banco Mundial y ha sido subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicegobernadora del Banco de Inglaterra; también ha trabajado en la Cámara de los Lores británica, la Cámara Alta del Parlamento. Antes de dirigir Columbia, Shafik fue directora de la London School of Economics.

Shafik nació en Alejandría y su familia abandonó Egipto cuando Gamal Abdel Nasser comenzó a nacionalizar el país. Creció en el sur de Estados Unidos y vivió en Georgia, Florida y Carolina del Norte. Tiene ciudadanía británica y estadounidense.

"Recordemos nuestros valores comunes de honrar el aprendizaje, el respeto mutuo y la bondad, que han sido la base de Columbia", dijo "Espero que todos puedan respirar profundamente, mostrar compasión y trabajar juntos para reconstruir los lazos que nos unen".

Piden su renuncia

Sin embargo, el pasado 24 de abril, "el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, visitó el campus. Dice que la doctora Shafik debería dimitir si no puede controlar la situación de inmediato. Al mismo tiempo, lucha por su puesto durante una reunión de una hora con el senado universitario. La junta directiva de Columbia dice en un comunicado que “apoya firmemente a la presidenta Shafik mientras dirige la universidad en este momento extraordinariamente desafiante"”, recordó Hassan. El 26 de abril, narró Hassan, "el Senado de Columbia adopta una resolución, por 62 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, que exige una investigación sobre la dirección de la universidad. También acusa a la administración de violar los protocolos establecidos, socavar la libertad académica, poner en peligro la libre investigación y violar los derechos al debido proceso tanto de estudiantes como de profesores".

Shafik, que se encuentra en el punto de mira tras la audiencia en el Congreso en la que se defendió de acusaciones de antisemitismo por parte de legisladores republicanos, dijo además que miembros de la administración se reunirán en los próximos días para hallar una solución a esta "crisis".

"Shafik se ha ganado una reputación como defensora de la lucha contra la pobreza y la mala conducta financiera, así como líder en la solución de múltiples crisis de deuda y períodos de transición, trabajando en el primer informe ambiental del Banco Mundial. y desempeñó un papel de asesoramiento a los gobiernos de Europa del Este después de la caída del Muro de Berlín en 1989", indicó Brian Bushard en "¿Quién es Nemat Shafik? La junta directiva de Columbia respalda al presidente en medio de tensas protestas y pide su dimisión", en Forbes.

Los alumnos piden a Columbia -una de las prestigiosas 'Ivy League' de Estados Unidos- mayor transparencia en cuanto a las instituciones que financia y retirar la inversión a fabricantes de armas que, según ellos, colaboran con la guerra de Israel en Gaza.

La tensión en la universidad tuvo su punto álgido el jueves pasado, cuando la Policía de Nueva York irrumpió en el campus y detuvo a unos 100 estudiantes que participaban en la sentada.

*Con información de agencias

