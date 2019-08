Manifestaciones de ideología contrarias hacen temer enfrentamientos en Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que está siguiendo de cerca la situación en la ciudad de Portland por la posibilidad de enfrentamientos callejeros entre grupos de extrema derecha y de izquierda radical.

"Portland está siendo observada con mucho cuidado. ¡Esperemos que el alcalde pueda hacer su trabajo correctamente!", tuiteó el mandatario.



Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019