El comportamiento de un profesor de cuarto grado de primaria ha desatado el descontento de los padres de familia luego de que proyectara en pleno salón de clases la película “Winnie the Pooh: Honey and Blood”.

Los hechos ocurrieron en la Academia de Educación Innovadora de Miami Springs en Florida, cuando el profesor que imparte la clase de matemática mostro la película de terror durante 30 minutos el pasado lunes; sin embargo, tras varias quejas por parte de los estudiantes la película tuvo que se interrumpida.

La película es una adaptación retorcida del personaje infantil Winnie the Pooh, no obstante, en el filme dirigido por Rhys Frake-Waterfield, el tierno oso amarillo se convierte en un monstruo después de que su amigo Christopher Robin lo abandonara para entrar a la universidad.

De acuerdo con CBS News, una madre cuyos hijos de 10 años se encontraban en la clase, quedó estupefacta por la decisión del maestro de mostrar la película.

“Me siento completamente abandonada por la escuela”, dijo Michelle Díaz a CBS Miami luego de una reunión con el director de la escuela.

Asimismo, aseguro que el docente no detuvo la película inmediatamente y dejo que los alumnos vieran las escenas más aterradoras.

"Estuvieron expuestos durante 20 a 30 minutos a una película llamada 'Winnie the Pooh, Honey and Blood. No detuvo la película, a pesar de que había niños que decían: 'Oye, detén la película, no queremos ver esto'”, agregó.

La madre también afirmó que algunos niños resultaron gravemente afectados.

"No les corresponde a ellos decidir lo que quieren", añadió. "Depende del profesor mirar el contenido".

¿Qué se sabe de la película de terror 'Winnie the Pooh: sangre y miel'?

El largometraje muestra a los clásicos personajes de saga infantil de AA Milne: Pooh y Piglet (puerquito), como unos despiadados asesinos, alejándose completamente de sus aventuras encantadoras.

Esta producción independiente llamó la atención cuando se revelaron las primeras imágenes, mientras algunos quedaron horrorizados por lo que el entrañable personaje se había convertido, otros expresaron un genuino interés y curiosidad por el extraño concepto, aplaudiendo la imaginación y creatividad del director.

En una entrevista, Frake-Waterfield compartió lo desafiante que fue equilibrar los elementos de terror y comedia. “Cuando intentas hacer una película como esta, y es un concepto realmente loco, es muy fácil seguir una ruta en la que nada da miedo y es en realidad ridículo y realmente estúpido”, agregó. “Y queríamos ir entre los dos”. * Con información de EL COMERCIO Perú

