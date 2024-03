Lucinda Mullins es una enfermera que perdió sus cuatro extremidades por la sepsis. De 41 años, tuvieron que amputarle sus extremidades para salvar su vida cuando una infección por cálculos renales provocó una intoxicación de la sangre en diciembre pasado.

La madre de dos hijos de Ferguson, Kentucky, ha estado progresando como se ve en sus fotos publicadas recientemente. En un Gofundme que le abrieron en diciembre se ve cómo trabaja con una especialista, antes de que le coloquen sus prótesis.

Heather Beshears, quien inició la recaudación de fondos, brinda actualizaciones diarias sobre el progreso de Mullin. El martes escribió: "Tan impresionante !!!!!".

La página de recaudación se creó el 18 de diciembre de 2023, días después del evento casi fatal y aunque ha recaudado miles de dólares, se necesita más para ayudar a pagar los costos médicos y la recuperación de la mujer.

Descrita como "una joven encantadora, cariñosa, valiente y hermosa", el esposo de Mullin, DJ, y sus dos hijos pequeños han estado a su lado, incluidos familiares y amigos.

La recaudación de fondos ha recibido más de 4.8 mil donaciones y hasta el martes se han recaudado más de 309 mil dólares para alcanzar su objetivo de 350 mil dólares.

Los fondos se destinarán a cubrir las extensas facturas médicas de Mullins y a ayudar a la familia a transformar su hogar para que sea habitable para ella.

"El costo de todo esto puede ser abrumador (...) Comenzamos esta recaudación de fondos porque queremos apoyar a nuestra heroína Cindy, así como a su esposo DJ, quien ha estado a su lado en cada paso del camino", escribió Beshears. "Cindy y su familia tendrán que hacer algunos ajustes en su hogar para adaptarse a las necesidades de Cindy, así como a sus prótesis y equipo", indicó.

Lee también Kate Middleton se deja ver de nuevo, tras escándalo por foto manipulada

Lucinda Mullins ha estado progresando como se ve en sus fotos publicadas recientemente. Foto: GoFundMe

Tras cirugía, "ha sido difícil de entender para mí, pero no me enojé"

Mullins explicó qué había salido mal con la extracción de cálculos en una entrevista con Good Morning America a inicios de año. “Cuando me dijeron que eso iba a pasar, que iba a perder las manos y los pies, no me enojé”, dijo la madre que ahora está en casa con su esposo y sus dos hijos, de 7 y 12 años.

"Tenía paz a mi alrededor. Simplemente sentí la presencia de Dios que decía: 'Todo va a estar bien. Estás viva. Esto es lo que pasó' y no me molestó”, declaró entonces.

Incluso así, admitió que la terrible experiencia “ha sido difícil de entender para mí”.

Mullins se sometió a una cirugía electiva el 1 de diciembre para eliminar cálculos renales y recibió un stent temporal para evitar la obstrucción, informó ABC News. Se quitó el stent en casa, tal como le habían indicado, pero se desplomó en el suelo del baño, donde fue encontrada por su marido, quien la llevó rápidamente de vuelta al hospital.

Los médicos descubrieron que tenía un cálculo renal infectado y había sufrido un shock séptico, lo que provocó que sus órganos comenzaran a fallar. "Fue una tormenta perfecta por un cálculo renal", dijo anteriormente.

Lee también VIDEO: "La gente volaba y había sangre en el techo", los segundos de terror que vivieron pasajeros de vuelo de Latam

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección.

La sepsis es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y poner en riesgo la vida.

El choque séptico es un tipo grave de sepsis en el cual las alteraciones circulatorias y celulares o metabólicas son tan graves que incrementan el riesgo de muerte de manera sustancial.

Si no se trata durante mucho tiempo, el shock séptico puede causar “daño a los tejidos, insuficiencia orgánica e incluso la muerte”, según los Institutos Nacionales de Salud.

Estuvo sedada durante días

A Mullins la conectaron a un ventilador antes de ser trasladada a un hospital más grande en Lexington, donde estuvo sedada durante días en terribles condiciones.

“Mi esposo y mi hermana estaban ahí y les dijeron que estaba al borde y que estaba a punto de empeorar antes de mejorar”, indicó entonces. “Después de la cirugía, me pusieron ECMO y diálisis, y todavía estaba conectada al ventilador”, dijo, refiriéndose a un dispositivo que elimina el dióxido de carbono de la sangre y envía sangre con oxígeno de regreso al cuerpo.

A Mullins le amputaron las piernas al día siguiente y luego las manos.

Lee también Muere Paola Roldán, la mujer que logró despenalizar la eutanasia en Ecuador

Su camino en la rehabilitación

En enero Luci Hatfield Smith, su hermana, publicó una actualización en Facebook describiendo su progreso durante la rehabilitación.

“En tan sólo unos días en Cardinal Hill, pasó de no moverse mucho por sí sola a sentarse, levantar los brazos para rascarse la nariz, deslizarse por todos lados e incluso revisar sus mensajes. y envió algunos por su cuenta”, escribió Smith.

“Pudimos disfrutar de un tiempo con familiares y amigos y ahora ella está fuera. Ahora sólo tengo que configurar mis 15 alarmas para sus [medicamentos] nocturnos y sus viajes al baño, pero no hay ningún lugar en el que preferiría estar en este momento”, añadió.

La publicación va acompañada de varias imágenes y vídeos de Mullins participando en ejercicios de rehabilitación.

En un clip, se la ve trabajando en cómo subir y bajar de su scooter ella sola y en otro usa su teléfono con el codo.

También se compartieron fotos en el GoFundMe. "La parte más difícil de esto es que extraño a mis hijos, por supuesto", dijo Mullins en aquel momento en enero. “Sin mi fe, no creo que pudiera estar donde estoy hoy”, dijo, añadiendo que uno de sus primeros planes era ir a la iglesia.“Y no puedo esperar por eso”, dijo.

"Es un milagro"

Mientras sus órganos recibían el apoyo que necesitaban, sus piernas y brazos comenzaron a desarrollar ampollas. Cuando le retiraron el respirador, sus piernas y brazos se habían deteriorado gravemente y tuvieron que ser amputados.

"Los médicos me dicen que no pueden poner un porcentaje de qué tan cerca estuve de morir realmente, y luego que me vaya tan bien como estoy después de estar conectado a un respirador, ECMO y diálisis... para que me esté yendo tan bien, tan rápido. Lo hice, es otro milagro más", mencionó.

"Fue simplemente una de esas cosas en las que explican todas las cosas malas que pueden suceder cuando te sometes a una cirugía, y ese caso raro me pareció realmente saludable", dijo Mullins.

'Estoy tan feliz de estar viva. Puedo ver a mis hijos. Puedo ver a mi familia. Puedo pasar mi tiempo con mi marido. Esas son cosas menores en este momento", declaró la mujer, de quien se publicaron las imágenes de su rehabilitación.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.