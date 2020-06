Los 21 segundos de silencio de Trudeau por pregunta sobre protestas en EU

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, necesitó este martes 21 segundos de silencio antes de responder a una pregunta sobre sus pensamientos ante la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar al Ejército contra las protestas que se desarrollan en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía.

Durante esos 21 segundos, retransmitidos en directo por las principales cadenas de televisión del país, Trudeau intentó en varias ocasiones responder a la cuestión, en varios momentos con la mandíbula desencajada, hasta que finalmente y mirando fijamente a la cámara expresó su "horror y estupefacción".



Watch: PM Trudeau takes a long pause after question about U.S. President Trump’s response to racial unrest.

