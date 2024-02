En 1976, un avión de Indian Airlines, con 95 personas a bordo, se estrelló después que uno de sus motores se incendiara. Uno de los pasajeros del vuelo era Sajid Thungal, un joven indio de 22 años. En el momento, se dijo que no hubo sobrevivientes. Aunque el cuerpo de Thungal nunca se encontró, se le dio por muerto.

Sin embargo, su historia dio un giro sorprendente, pues después de 45 años de la tragedia, el hombre fue hallado con vida y en 2021 tuvo un emotivo reencuentro con su familia. Esta es su historia:

Thungal dejó su hogar en la India, Kottayam, en 1974 para trabajar en la organización de eventos para cantantes y bailarines indios en Abu Dhabi. Desde ese momento, perdió el contacto con sus padres, cuatro hermanas y tres hermanos.

Dos años más tarde, en un viaje a Chennai, el avión en el que viajaba se estrelló. A pesar de los informes de que todas las personas a bordo murieron, Thungal sobrevivió. Sin embargo, evitó comunicarse con su familia, que tuvo que soportar el dolor de pensarlo muerto, sin tener un cadáver al cual llorar o enterrar.

La historia dio un giro en 2019, cuando un amigo encontró a Sajid, en un estado terrible, en Bombay, y lo llevó a un refugio cercano. El pastor K M Philip, director del refugio eal Ashram instruyó a que se hiciera una investigación en la mezquita de Kottayam para encontrar a su familia y ver si seguían viviendo en la misma ciudad.

Resultó que el imán conocía a la familia de Sajid. "Se quedaron muy sorprendidos al saber que estaba vivo. Su padre murió hace tiempo, pero su madre tiene 91 años", dijo el pastor a medios locales.

Sajid mantuvo una videollamada con su familia. Totalmente emocionado, casi no podía hablar. Sólo dijo: "Quiero volver a casa. Si la gente de aquí no me hubiera cuidado, habría muerto sin reunirme con mi familia".

Sajid Thungal, de 50 años, con su familia. FOTO: PASTOR PHILLIPS/LADBIBLE.COM

¿Por qué no se comunicó con su familia?

En una entrevista con National News, Sajid explicó por qué no habló con su familia tras el accidente para informarles que estaba vivo, y bien. "No me puse en contacto con la familia porque me sentía como un fracasado”, respondió.

“Estaba destinado a hacer mi fortuna en el Golfo y no lo hice. Entonces seguí pensando que haría algo por mí mismo en Bombay y luego contactaría a todos. Pero eso tampoco sucedió. De esta manera, pasaron 45 años”, aseveró.

Mohammed, hermano de Sajid, dijo que su familia nunca olvidó a su hermano e incluso fue a Abu Dhabi a buscarlo. "Enseñé su foto en todas partes, pero nadie sabía nada. Ahora que por fin vuelve a casa, no vamos a perderlo de vista", aseguró.

