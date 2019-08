El FBI ha abierto una investigación formal sobre cómo el multimillonario Jeffrey Epstein fue capaz de, aparentemente, suicidarse en la cárcel mientras esperaba juicio por tráfico sexual y abuso de menores.

Su cuerpo fue descubierto en la mañana del sábado en una prisión de Nueva York.

El mes pasado, Epstein había sido encontrado semi-inconsciente en su celda con heridas en el cuello tras un aparente intento de suicidio.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que el hecho de que Epstein ya no puede incriminar a otros es "demasiado conveniente".

"Lo que muchos de nosotros queremos saber es, ¿qué sabía él?", dijo de Blasio, quien es también candidato a la nominación presidencial demócrata.

"¿Cuántos otros millonarios y multimillonarios participaron en las actividades ilegales en las que él estaba metido?

"Bueno, esa información no murió con Jeffrey Epstein. Esto tiene que ser investigado también", afirmó.

Diversas teorías conspirativas empezaron a surgir en cuanto se conoció la muerte de Epstein.

Epstein, de 66 años, se declaró inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración el mes pasado y estaba encarcelado sin posibilidad de salir bajo fianza.

Su muerte se produjo solo un día después de que cientos de páginas de documentos judiciales salieran a la luz, en los que se revelaban nuevas acusaciones contra él y contra algunos de sus socios.

¿Cuáles fueron las circunstancias de su muerte?

Epstein murió poco después de ser encontrado inconsciente en la mañana del sábado en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York, el cual es considerado uno de los más seguros de todo el país.

El mes pasado, poco después de que se le denegara la fianza, Epstein fue encontrado en su celda con heridas en el cuello y tuvo que ser trasladado al hospital, en lo que las autoridades de la cárcel habían estado investigando como un posible intento de suicidio.

Hay reportes contradictorios sobre si Epstein fue o no puesto bajo protocolo de suicidio después de este incidente. El diario The New York Times reportó que estuvo bajo observación, pero que fue retirado de la misma más de una semana antes de su muerte.

"¿Cómo puede ser que no esté bajo una especial protección? ¿Qué está pasando aquí, realmente? Creo que esta es una pregunta para la que tenemos que obtener una respuesta mucho más completa", dijo de Blasio.







Reuters



El cuerpo de Epstein fue llevado a un hospital en Manhattan, donde fue declarado muerto.



En una carta al fiscal general William Barr, el senador republicano Ben Sasse dijo que "tienen que rodar cabezas".

"El Departamento de Justicia falló y hoy los co-conspiradores de Jeffrey Epstein creen que han podido obtener el último trato favorable", afirmó.

"Todas las personas del Departamento de Justicia, desde los trabajadores de la sede principal hasta el carcelero que hace el turno de noche, sabían que este hombre tenía riesgo de suicidio, y que no se podía permitir que sus oscuros secretos murieran con él", añadió.

El fiscal general afirmó que hay "preguntas serias que hay que responder". Barr dijo estar "en shock" por la noticia de la muerte de Epstein y dijo que el departamento de Justicia ha abierto su propia investigación.

¿Cómo han reaccionado las víctimas?

Las presuntas víctimas de Epstein han expresado su decepción por el hecho de que ya no será sometido a juicio. "Estoy extremadamente enojada y herida pensando que una vez más, él pensó que estaba por encima de nosotros y tomó la salida fácil", dijo Jena-Lisa Jones en un comunicado.

"Estoy enojada porque Jeffrey Epstein no tendrá que enfrentarse a las sobrevivientes de su abuso en la corte", dijo a CNBC otra presunta víctima, Jennifer Araoz.

"Tenemos que vivir con las cicatrices de sus acciones por el resto de nuestras vidas".

Una abogada de algunas de las presuntas víctimas, Lisa Bloom, dijo que buscaría indemnizaciones para ellas.

"Hubiéramos preferido que él viviera para enfrentarse a la justicia. Nuestros casos civiles aún pueden proceder contra su patrimonio. Las víctimas merecen ser reparadas por el daño que les causó de por vida", escribió en Twitter.

"Me he sentado con mis clientas mientras lloraban y hablaban sobre cómo sus vidas cambiaron para siempre", dijo a MSNBC. "Se merecen una compensación".

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo que la noticia de la muerte de Epstein era "inquietante" y que la investigación "sigue en curso".

¿De qué se le acusaba?

Epstein fue acusado de pagar a niñas menores de 18 años para realizar actos sexuales en sus mansiones de Manhattan y Florida, entre 2002 y 2005.

Fue arrestado el 6 de julio después de aterrizar en Nueva Jersey en su jet privado. Epstein había evitado ser condenado por acusaciones similares en un controvertido acuerdo secreto en 2008, por el cual aceptó declararse culpable de un cargo menor.







Reuters



Epstein se enfrentaba a pasar hasta 45 años en la cárcel.



Ese acuerdo ha sido examinado con detenimiento en las últimas semanas y, el mes pasado, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, renunció por su papel en el mismo.

Los fiscales también acusaron a Epstein de pagar grandes cantidades de dinero a dos posibles testigos antes de su juicio, que estaba programado para el año próximo.

Se enfrentaba hasta a 45 años de prisión si era declarado culpable.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Epstein, nacido en Nueva York, trabajó como profesor antes de pasar al mundo de las finanzas.

Antes de los casos penales en su contra, era conocido por su riqueza y sus contactos de alto perfil.

A menudo se lo veía socializando con los ricos y poderosos, incluido el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrew del Reino Unido.

En un perfil de 2002 en el New York Magazine, Trump se refirió a Epstein como un "tipo excelente".







Getty Images



Donald Trump calificó una vez a Epstein de "tipo excelente"



Pero luego dijo que se separaron "hace 12 o 15 años" y el mes pasado reiteró que "no era fanático de Jeffrey Epstein".

Los informes sobre la riqueza de Epstein varían, ya que su empresa con sede en las Islas Vírgenes no genera registros públicos.

Historia de las acusaciones

2002: Se producen las primeras denuncias de abuso incluidas en el caso reciente.

Octubre de 2002: Donald Trump le dice a New York Magazine que conoce a Epstein desde hace 15 años, y que es un "tipo excelente...incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. ".

2005: Una de las presuntas víctimas de Epstein, de 14 años, lo denuncia a la policía en Palm Beach, lo que provoca la primera investigación.

Mayo de 2006: Epstein es acusado de actos sexuales ilegales con un menor. Más adelante en el año, el caso se remite al FBI.

2007: Se llega a un acuerdo con Alex Acosta, entonces fiscal federal en Florida. En lugar de enfrentar cargos federales de tráfico sexual, se declara culpable de dos delitos de solicitar prostitución, incluyendo a una menor.

Junio de 2008: Epstein es sentenciado a 13 meses de prisión en un ala privada de una cárcel del condado. También se le permite salir para trabajar, hasta 12 horas al día, seis días a la semana. Aunque sí tiene que registrarse como delincuente sexual.

Abril de 2017: Alex Acosta es nombrado secretario de Trabajo por el ahora presidente, Donald Trump.

Noviembre de 2018:El Miami Herald publica su investigación explosiva sobre Epstein, su acuerdo para declararse culpable y las decenas de mujeres que lo acusan de abusos.

Julio de 2019:Epstein es detenido por nuevas acusaciones de tráfico sexual, que él niega. Alex Acosta dimite.

