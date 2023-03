“Las mentiras de AMLO sobre el fentanilo no salvan vidas”: Chicago Tribune

El diario Chicago Tribune publicó este miércoles un duro editorial en el que acusa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de ser un líder “mentiroso y delirante”, por sus declaraciones de que “en México no se produce fentanilo”. Mentiras que, subrayó, “no salvan vidas”.

Junto con el editorial, el medio publica un cartón de Scott Stantis, en el que se muestra a López Obrador, sobre un mapa de México inundado de pastillas de fentanilo mientras él se pregunta: “¿Fentanilo? ¿Cuál fentanilo?



Mexican Pres Andres Manuel Lopez Obrador, had the audacity to claim #Mexico doesn’t make #fentanyl, the opioid blamed for the yearly deaths of as many as 70,000 Americans. Fentanyl production is one of the Mexican drug cartels' biggest moneymakers. @chicagotribune pic.twitter.com/5xK3pI7NNw

— Scott Stantis (@ScottStantis) March 15, 2023