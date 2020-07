Las ausencias notables en la cena que Trump ofreció a AMLO

Era una cena con la crema y nata empresarial. De acuerdo con un reportero de la Casa Blanca, la lista de invitados para un evento encabezado por el presidente Donald Trump, por la visita de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluía a unos 20 empresarios de México y Estados Unidos. Al final, hubo ausencias notables.

Como la de Zippy Duvall, el presidente del American Farm Bureau (Buró de Granjas de Estados Unidos), un poderoso grupo cabildero, quien dio positivo al Covid-19 la mañana de este miércoles, lo que le impidió asistir al evento, según confirmó una vocera del grupo.

Sin embargo, no fue la única ausencia en la cena de trabajo. Tampoco asistieron los CEOs de las automotrices Ford Motor Co, Normal Motors Co y Fiat Chrysler, Jim Hackett, Mary Barra y Mike Manley, respectivamente, a pesar de que las tres firmas se benefician con la entrada en vigor del tratado comercial T-MEC, justo la razón por la que se reunieron Trump y AMLO.

Medios estadounidenses reportan que algunos otros empresarios no asistieron tras haber sido invitados apenas el lunes.

Sin embargo, las ausencias se producen en momentos de tensión entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como otros grupos empresariales, y Trump, por la forma en que ha manejado la pandemia de coronavirus en general y por su negativa a hacer obligatorio el uso de cubrebocas, mucho menos a usarlo.

Ni Trump ni López Obrador, quien desde que comenzó la pandemia se ha negado a usar cubrebocas y sólo lo portó en el vuelo a Estados Unidos, usaron la mascarilla al hablar ante la prensa, como tampoco en su encuentro en la Casa Blanca, ni en la cena, como revelan las fotos que han salido de la visita, que concluye este jueves.

Apenas en mayo se dio una polémica por la visita de Trump a una planta Ford en Ypsilanti, Michigan, un estado con uso obligatorio del cubrebocas.

En la misma planta, los trabajadores están obligados a llevar la mascarilla, pero para aliviar la tensión Hackett dijo que era decisión del mandatario usarlo o no,

En conferencia al terminar la visita, Trump dijo que sí lo había portado al interior de la planta, pero que se lo quitó para “no darle el gusto a la prensa” de verlo con él puesto. Finalmente se filtraron fotos de él con el barbijo.

