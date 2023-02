La trágica factura humanitaria de la guerra de Putin

Bruselas.— La apuesta del presidente Vladimir Putin por desafiar las reglas más elementales del orden global se traduce en la mayor tragedia humanitaria vista en Europa desde la sangrienta desaparición de la antigua Yugoslavia en la década de los 90.

La situación en Ucrania ya era angustiante. Como consecuencia de la anexión unilateral de la Península de Crimea en 2014 por parte de Moscú y el apoyo a los movimientos separatistas en el este, tres millones de personas requerían de ayuda humanitaria y protección. A partir de la invasión iniciada hace casi un año, la situación empeoró. En su último reporte, la oficina para el Este de Europa y Asia Central del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), dirigida por Florence Bauer, reporta que más de 8.07 millones de ucranianos han abandonado el país. La mayoría están refugiados en Polonia, más de un millón 562 mil personas; seguida por Alemania, con alrededor de un millón 55 mil, y la República Checa, con casi medio millón.

Otros 5.4 millones de ucranianos están en condición de desplazamiento interno; de ellos, 58% lleva más de seis meses en movimiento. La Organización Internacional para las Migraciones estima que 640 mil personas se sumaron a la lista entre diciembre y enero. A la circunstancia de abandonar el hogar se agrega la precariedad de vivir en condiciones sanitarias adversas y de vulnerabilidad. Alrededor de 14.5 millones de ucranianos requieren de atención médica (800 centros de salud han sido destruidos por la artillería); 3.6 millones están urgidos de servicios de atención y prevención de violencia de género.

La UNFPA sostiene que se ha interrumpido gravemente el acceso a medios de subsistencia y a los servicios básicos, incluyendo de atención a la salud sexual y reproductiva. La violencia de género se ha generalizado, “pero no todos los casos se denuncian”. Además, no hay un sólo aspecto de la vida de los niños que el conflicto no haya trastocado. Niños asesinados, heridos, obligados a abandonar sus hogares, sin acceso a educación fundamental y sin los beneficios de un entorno seguro es el saldo de 12 meses de actividad bélica, denuncia UNICEF.

“Los niños en Ucrania han experimentado un año de horror”, afirma en un comunicado Catherine Russell, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia. “Millones de niños van a dormir con frío y asustados, y despiertan con la esperanza de que esta guerra brutal termine”, sigue. De acuerdo con un sondeo de UNICEF, 80% de los niños ucranianos han registrado un deterioro de su situación económica. El porcentaje de menores que viven en pobreza pasó de 43% a 82%.

A esto se añade el impacto sicosocial, de mayor calado en los habitantes de las áreas recuperadas por el gobierno ucraniano y localizadas en la línea del frente de batalla, zona gris que es testigo de atrocidades y violaciones de derechos humanos. UNICEF calcula que 1.5 millones de niños corren el riesgo de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental, con posibles efectos e implicaciones a largo plazo.

La OMS estima que uno de cada cuatro ucranianos, es decir, 10 millones, corre el riesgo de padecer estrés agudo, ansiedad, depresión, consumo de sustancias y trastorno de estrés postraumático. Esto aumenta la prevalencia de las conductas autolesivas, detalla.

Nadiia Kovalevych, quien coordina proyectos sobre Ucrania para UNFPA, afirma que las vivencias negativas y el estrés afectan las relaciones con los demás y puede llevar a aumento de la violencia.

En la destrucción medioambiental, los costos han sido directos, en flora y fauna, como indirectos, en contaminación del aire, la tierra, el agua y recursos desviados. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sostiene que el país ya sufría desde antes de pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático. En las últimas tres décadas aumentó la temperatura en casi 1.5 grados centígrados y para mediados de siglo podría alcanzar los 3 grados. Los incendios provocados por los ataques han arrasado más de 100 mil hectáreas de ecosistemas naturales y al menos 900 áreas protegidas, por 1.2 millones de hectáreas, equivalente a 30% de la reserva ecológica, se han visto afectadas por bombardeos, contaminación por carburantes y operaciones.

La ONG estima que las consecuencias serán regionales, considerando que Ucrania alberga 35% de la biodiversidad en Europa, incluyendo 70 mil especies de plantas y animales. En Rusia, el conflicto se acercó más a partir de que Moscú invocó la movilización parcial de 300 mil reservistas. El ajuste táctico respondió a las pérdidas. The Sun reportó, al citar a la inteligencia de EU, que el ejército ruso había registrado 188 mil bajas hasta el 20 de enero. Según el Institute for the Study of War, el radio histórico en un conflicto armado es de tres a uno, por lo que posiblemente 47 mil rusos habrían fallecido en menos de un año.

Los expertos prevén que el sufrimiento y los desafíos se acumulen. Maryna Vorotnyuk, investigadora del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), declara a EL UNIVERSAL: “La moral de los ucranianos es notablemente inquebrantable. Se ha ido endureciendo a lo largo de un año en condiciones terribles y de sufrimiento extremo. El hecho de que la nación, acorde a las encuestas, esté dispuesta a continuar y rechace la idea de la paz a cambio de los territorios perdidos, es un claro indicador del futuro: la paz en términos rusos no es posible ni aceptable”. Del lado ruso, sigue la analista, el objetivo táctico se mantiene. Para Rusia, Ucrania no debería existir como nación soberana. “El presidente Putin es rehén de la guerra que inició y que no puede ganar. El Krem- lin está preparado para destinar una cantidad indefinida de recursos con la finalidad de sostener el esfuerzo bélico, con un costo colosal. Comprender esta situación en la que se encuentra Rusia y su preparación para ganar a cualquier precio es fundamental”.

Vorotnyuk ve como único escenario para el final de la guerra y una paz sostenible la derrota de Rusia. “Resulta difícil un alto al fuego porque ahora tenemos (...) la confrontación de dos Constituciones. Rusia cambió la Constitución y ahora incluye territorios ucranianos [las regiones de Khersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk]”, explica Andreas Umland, analista del Stockholm Centre for Eastern European Studies. “El líder ruso está obligado por su propia Constitución no sólo a preservar los territorios ocupados, sino a extender el control sobre el terreno. Esto supone un callejón sin salida”, asegura Umland.