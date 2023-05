Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes el asesinato en México del periodista Marco Aurelio Ramírez y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y "no dejar en la impunidad este nuevo crimen" que, una vez más, "recrudece el clima de violencia extrema en el que trabaja la prensa mexicana".

"El año pasado registramos el asesinato de 20 periodistas y trabajadores de la prensa en México. No se puede repetir. Se necesita que se administre justicia y que las autoridades tomen medidas e identifiquen los móviles del crimen", dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Ramírez, de 69 años y abogado de profesión, ejercía desde hacía más de tres décadas el periodismo. Fue atacado a balazos el martes cuando entraba en su automóvil frente a su residencia en Tehuacán, en el estado de Puebla. Era abogado de profesión y había ocupado cargos en el gobierno municipal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el miércoles de que ya se había iniciado la investigación del asesinato de Ramírez, quien había ocupado también cargos en el gobierno municipal, y que había estado en contacto con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.

No se habían registrado asesinatos de periodistas en México en el primer trimestre

"Esta es una buena oportunidad para que las más altas autoridades del país muestren su compromiso con la Justicia y actúen decididamente frente al terrorismo en contra del periodismo y la libertad de prensa", expresó Greenspon.

En su informe semestral sobre México, presentado en abril pasado, la SIP dijo que no se habían registrado asesinatos de periodistas en México en el primer trimestre del año.

No obstante, destacó numerosos hechos de violencia, incluyendo el atentado a tiros en diciembre de 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva en Ciudad de México.

El comunicador salió ileso por el blindaje de su vehículo y, aunque el presidente López Obrador condenó el hecho, también dijo que pudo tratarse de un "autoatentado" de la derecha para desprestigiar a su Gobierno.

La larga lista de periodistas y trabajadores de medios mexicanos asesinados en 2022 la integran Pedro Pablo Kamul, Fredid Román, Juan Arjón López, Allan González, Lino Flores, Armando Guerrero, Alex Arriaga, Ernesto Méndez, Antonio de la Cruz, Yessenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami (Florida).

