Moscú.- El Kremlin afirmó este lunes que los disturbios antisemitas que se produjeron anoche el aeropuerto de Majachkalá, capital de la república norcaucásica rusa de Daguestán, fueron "en gran medida, resultado de injerencia exterior" e intentos de Occidente de "dividir a la sociedad rusa".

"En gran medida, eso es resultado de la injerencia exterior", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Cientos de personas tomaron ayer el aeropuerto de Majachkalá y su pista de aterrizaje tras llamamientos en canales de Telegram a acudir al aeropuerto ante la llegada de vuelos procedentes de Israel y a revisar los vuelos y automóviles en busca de israelíes y judíos en protesta por el conflicto entre Israel y el brazo armado del grupo islamista Hamas.

Según adelantó Peskov, esta tarde el presidente ruso, Vladímir Putin, sostendrá un encuentro con altos cargos de su Gobierno acerca de los acontecimientos en Daguestán y los "intentos de Occidente de aprovechar la situación en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa".

En esa reunión, que tendrá lugar de forma presencial, estará el primer ministro, Mijaíl Mishustin, los jefes de ambas cámaras del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin y Valentina Matvienko, los ministros de Defensa, de Exteriores, así como los dirigentes del Servicio Federal de Seguridad, el Comité de Instrucción, la Guardia Nacional, y otros.

Rusia afirma que el "régimen de Kiev" tuvo un "papel clave" en Daguestán

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró por su parte que el "régimen de Kiev" tuvo un "papel clave" en los acontecimientos en Daguestán.

"En la implementación de esa acción destructiva, se asignó un papel directo y clave al régimen criminal de Kiev, que, a su vez, actuó a través de empedernidos rusófobos que se habían asentado allí (en la república norcaucásica)", dijo Zajárova en una rueda de prensa.

Según la portavoz, la "rapidez" con la que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comentó los disturbios, es una "evidencia directa de que ese sabotaje informativo" es parte de una campaña "coordinada por los servicios especiales ucranianos".

El jefe de la república rusa de Daguestán, Serguéi Mélikov, llamó previamente a los participantes en los disturbios antisemitas en Majachkalá a "lavar la deshonra" en la guerra en Ucrania y acusó a Kiev de estar detrás de las protestas.

"Siento vergüenza por los acontecimientos de ayer. (...) Si alguno de los participantes en los disturbios quiere lavar la deshonra alistándose en un batallón de voluntarios o firmando un contrato con el Ejército, yo lo saludaré", dijo Mélikov a la televisión pública rusa.

A la vez, aseguró que los infractores del orden público no serán enviados a la zona de la acciones militares si no lo quieren, como han sugerido algunos comentaristas, puesto que "eso no se practica".

Acusan a Ucrania de instar por Telegram a rusos a salir a mítines

Según Mélikov, uno de los canales de Telegram en el que se publicaron un llamamiento para salir a mítines, es administrado desde el extranjero.

"Hoy recibimos información absolutamente fiable de que el canal 'Las Mañanas de Daguestán' se administra y se regula desde el territorio de Ucrania", apuntó.

El exdiputado ruso Iliá Ponomariov, exiliado actualmente en Ucrania, quien en su momento ayudó a crear el canal 'Las Mañanas de Daguestán' se desmarcó hoy del medio y aseguró que desde otoño del año pasado ya no tiene relación alguna con el canal.

Los disturbios en Daguestán causaron al menos 60 detenciones y una veintena de heridos, entre ellos nueve policías, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.

Según el departamento del Ministerio del Interior para el distrito federal Cáucaso norte, hasta el momento han sido identificados más 150 participantes en los desórdenes.

Mientras, los daños causados por los disturbios se estiman en "al menos 10 millones de rublos" (unos 100 mil dólares).

