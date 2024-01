Washington. Los republicanos aprobaron efinalmente en un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos los cargos con los que buscan someter a juicio político ('impeachment') al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, a quien acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados. ¿Qué sigue en el proceso?

Los republicanos aprobaron dos cargos, o artículos de 'impeachment', contra Mayorkas: "violación de la confianza pública" y "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley" al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Ahora, los cargos serán llevados al pleno de la Cámara de Representantes. Una votación podría tener lugar a partir de la próxima semana. De ser aprobados, se abriría formalmente el proceso de juicio político contra Mayorkas, que tiene que realizarse en el Senado.

Sin embargo, no está claro que vaya a haber votación en el pleno. De entrada, los cargos fueron aprobados en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes con 18 votos a favor -todos republicanos- y 14 en contra -todos demócratas-.

Los republicanos tienen una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados. Se prevé que todos los demócratas votarían en contra.

Aun si prospera, un juicio político en el Senado apunta al fracaso, dado que allí los demócratas tienen mayoría. Se requieren dos tercios de los votos en esa cámara para que Mayorkas fuera destituido.

Más allá del juicio político, la continuación del proceso da a los republicanos un foro en el que buscan exponer lo que consideran "fallida" política migratoria del presidente, Joe Biden, un tema que se ha convertido en el centro de la campaña electoral.

¿Qué dice Mayorkas?

El secretario del DHS hizo pública una carta de seis páginas que remitió al presidente del comité en la que aseguró que ha aportado infinidad de información que "demuestra claramente" cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso "sin fundamento".

"Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado", afirmó.

Mayorkas pidió a la Cámara Baja a centrarse en actualizar las leyes de inmigración, que describió como “rotas y obsoletas”. "Necesitamos una solución legislativa y solo el Congreso puede proporcionarla", aseguró.

