07:54 AM

Sobre los argumentos de la audiencia de la Corte Suprema, Trump dijo que "escuché que el argumento era brillante, lo escuché anoche. Pensé que las preguntas de los jueces eran geniales". "Esto no tiene nada que ver conmigo. Todos los presidentes deben tener inmunidad. Si no tienes inmunidad, no tienes un presidente", remarcó el exmandatario.