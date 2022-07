Joven muere por inflamación provocada por un piercing; hospital dice que no hay certeza

Andressa Souza, de 20 años, murió el sábado pasado, en el Hospital da Vida, en Dourados, Mato Grosso del Sur, a causa de una infección provocada por un piercing.



La joven llevaba 24 días internada en la UCI y, en ese periodo, fue intervenida quirúrgicamente, según relató su madre, María Aparecida da Silva Oliveira, de 47 años.

"Se le hicieron varias pruebas y luego el médico descubrió, según le transmitieron a mi yerno, que habría sido por el piercing que llevaba.

Tiene una infección por el piercing. Esta infección terminó en el torrente sanguíneo y desde la red sanguínea se alojó en el cerebro. Y afectó 37% de su cerebro”, dijo.

Andressa se había puesto el accesorio hace dos meses. María no sabe si su hija fue a un lugar adecuado para hacerse este tipo de procedimiento: “No sé si fue en algún lugar especializado. No me mencionó nada sobre si la persona era un profesional. Me acaba de decir que había pagado R$ 60 para ponérselo".

Según María, durante su tiempo en el hospital la joven fue intubada; estaba casada y deja un hijo de 3 años.

"También está triste porque, con lo pequeño que es, vio a su madre en esa situación. Es muy difícil para él. Si es difícil para nosotros que somos adultos, imagina para él que es un niño, un bebé, que acaba de empezar su vida. Ayer me dijo en el velatorio: "Abuela, mi pequeño amor" (refiriéndose a su madre). Me dolió mucho”, declaró. El cuerpo de Andressa fue sepultado este domingo en el Cementerio Cristo Redentor.

La Fundación de Servicios de Salud de Dourados (Funsaud), que administra el Hospital da Vida donde murió el sábado pasado Andressa Souza dijo que no era posible decir que la muerte de la joven estuviera relacionada con un piercing.

Andressa fue atendida por los equipos de neurocirugía e infectología de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Mato Grosso do Sul, y estuvo hospitalizada durante 24 días.

Durante este tiempo, se sometió a una cirugía de "drenaje de absceso cerebral" y recibió cuidados intensivos. Según la nota de Funsaud, la muerte se confirmó con el diagnóstico de "shock séptico y encefalitis", una infección generalizada que llegó al cerebro.

El texto también dice que la joven llegó al hospital con antecedentes de convulsiones y sospecha de deterioro neurológico severo.

“El paciente fue remitido al Hospital da Vida, unidad de referencia en neurología, por el municipio de Itaporã/MS, el 14 de junio de 2022, con antecedentes de convulsiones y sospecha de compromiso neurológico severo”.

Según el hospital, "no se puede decir que la evolución del estado clínico de la paciente hasta su muerte tenga referencia a la colocación del piercing".

