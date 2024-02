El presidente Joe Biden ganó con facilidad las primarias de este miércoles en Nevada, mientras que en el bando republicano, Nikki Haley sufrió una humillante derrota que renovó los llamados a que se retire de la contienda.

Haley era la única aspirante inscrita en las primarias republicanas del estado, aunque no había delegados en juego para la Convención Nacional Republicana de julio, tras una disputa entre las autoridades del estado y los repuboicanos. Sin embargo, fue derrotada por la opción "Ninguno de los candidatos". La exembajadora ante la ONU recibió 32% de votos, frente a más de 61% para nadie.

El resultado es una humillación para Haley, que perdió ante el expresidente Donald Trump en las votaciones previas de Iowa y New Hampshire, y a quien las encuestas pronostican una derrota este mes en su estado natal de Carolina del Sur.

Desde la campaña de Haley restaron importancia al resultado.

"No nos molestamos en luchar un juego amañado por Trump. Vamos a toda máquina antes de Carolina del Sur y más allá", dijo un portavoz a la cadena CNN.

Del lado demócrata, con el 70 % de las papeletas escrutadas, el mandatario estadounidense se impuso con el 89.6 % de los sufragios, mientras que la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson se quedó en un 2.7%, según las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Después de conocer su triunfo, Biden aprovechó para cargar contra Trump, su más que probable rival en las urnas en noviembre, a través de un comunicado.

"Estados Unidos se construyó sobre una idea: la idea de que todas las mujeres y los hombres son iguales (...) Pero esta promesa (...) nunca ha estado en mayor riesgo que ahora. Donald Trump está tratando de dividirnos, no de unirnos; y arrastrarnos al pasado, distanciándonos de un futuro prometedor", sentenció.

Lee también: Nikki Haley pide protección al Servicio Secreto de EU tras recibir amenazas en su contra, reportan

La amplia ventaja de Biden sobre sus oponentes llevó a los medios de comunicación estadounidenses, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, a anunciar sus proyecciones apenas hora y cuarenta minutos después del cierre de los centros de votación.

La victoria en Nevada permitiría a Biden obtener los 36 delegados que asigna ese estado. Para ser proclamado oficialmente como el candidato presidencial demócrata necesita unos 2 mil delegados.

El nombre de Trump no figuraba en las papeletas de las primarias republicanas porque se presentará en una contienda separada bajo el formato de 'caucus' este mismo jueves y, presumiblemente, le granjeará los 26 delegados que se disputan en el conocido como Estado Plateado.

Los republicanos apostaron por dos modelos en Nevada: primarias este martes y solo dos días después los 'caucus', que son una especie de asambleas en las cuales los votantes deben acudir a una hora precisa para votar por su candidato.

Durante décadas, Nevada celebró 'caucus'. Sin embargo, como esas citas solían provocar cierto caos, los legisladores estatales aprobaron en 2021 una ley que abandonaba ese modelo de votación y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un candidato.

Pero esta ley no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría al ganador los 26 delegados de Nevada, así que, aprovechando ese vacío legal, Trump presionó al Partido Republicano de Nevada para que ignorara la ley estatal y siguiera con su tradición de 'caucus'.

"Una mala noche para Nikki Haley. Perdiendo por casi 30 puntos en Nevada contra 'Ninguno de Estos Candidatos'. ¡Cuidado, pronto reclamará la victoria!", expresó Trump en la plataforma Truth Social. Republicanos retomaron los llamados a Haley para que se haga a un lado y deje que Trump se quede como candidato único.

Lee también: Biden culpa a Trump del posible fracaso de un proyecto de ley bipartidista de migración

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare