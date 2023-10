Khan Younis, Franja de Gaza.— Israel dijo ayer que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La primera grieta en un castigador asedio de 10 días en el territorio se produjo un día después de que una explosión mortal en un hospital de la ciudad de Gaza, por la que se culpan ambos bandos, matara a cientos de personas y ejerciera una inmensa presión sobre los médicos de Gaza que atienden a los numerosos heridos mientras se agotaban los suministros.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente estadounidense, Joe Biden, ayer en el aeropuerto internacional Ben Gurión. Foto: AP

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, autorizó el paso de 20 camiones con ayuda humanitaria a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Ha aceptado (...) dejar pasar hasta 20 camiones para empezar”, declaró tras una llamada con su par egipcio al concluir una visita relámpago a Israel, donde reafirmó su apoyo al Estado hebreo tras la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamas contra su territorio el 7 de octubre. Es probable que el cargamento no cruce hasta el viernes, porque la carretera que rodea el paso necesita reparaciones, detalló Biden.

“El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y el presidente estadounidense, Joe Biden, acordaron suministrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de la terminal de Rafah de forma sostenible”, declaró en un comunicado el portavoz presidencial egipcio Ahmed Fahmy, sin precisar fechas.

El dirigente estadounidense añadió que Naciones Unidas distribuiría la ayuda una vez que llegue al empobrecido enclave de 2.4 millones de habitantes, bombardeado por Israel en respuesta al ataque de Hamas. Pero advirtió que “si Hamas la confisca, no la deja pasar (...) entonces terminará”. Biden debía reunirse con Al Sisi este miércoles en Jordania, pero la reunión fue cancelada después del bombardeo de un hospital de Gaza.

Hubo afirmaciones contradictorias sobre quién es el responsable de la explosión. Los funcionarios de Hamas en Gaza rápidamente culparon a un ataque aéreo israelí y dijeron que casi 500 personas murieron. Israel negó estar involucrado y publicó una serie de videos, audios y otra información que, según dijo, muestra que la explosión se debió a un lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica, otro grupo militante que opera en Gaza. Biden dijo que el Pentágono vio que es “altamente improbable” que la explosión en el hospital haya sido causada por israelíes.

En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, filas de camiones con ayuda llevan días esperando para entrar. Pero la instalación tiene sólo una capacidad limitada. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la decisión fue aprobada tras una solicitud de Biden. Declaró que Israel “no obstaculizará” las entregas de alimentos, agua y medicinas desde Egipto, siempre y cuando se limiten a civiles en el sur de la Franja de Gaza y no vayan a Hamas. Aclaró que la aprobación valdrá en “la medida en que las provisiones no lleguen a Hamas” y dijo que no arribarán desde suelo israelí mientras haya rehenes.

El comunicado no hizo mención alguna al combustible que tanto se necesita.

Irán acusa a Estados Unidos

El presidente iraní Ebrahim Raisi acusó a Estados Unidos de ser “cómplice de los crímenes” de Israel, al día siguiente del ataque a un hospital en Gaza.

“Las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses (...) El mundo considera a Estados Unidos como el cómplice de los crímenes del régimen sionista”, declaró Raisi al hablar ante miles de manifestantes reunidos en una plaza de Teherán. Los manifestantes se congregaron al llamado de las autoridades tras el bombardeo el martes por la noche del hospital episcopal Ahli Arab.

Para el presidente iraní, “el fin del régimen sionista comenzará con el ataque contra el hospital”.

Los ataques palestinos con cohetes contra Israel se reanudaron el miércoles después de una pausa de 12 horas, y continuaron asimismo los ataques israelíes a Gaza.

A su llegada, Biden abrazó a Netanyahu y expresó preocupación por el sufrimiento de los civiles de Gaza. Biden declaró que la explosión en el hospital no parecía ser culpa de Israel y advirtió a los israelíes que no permitieran que la indignación por el mortal ataque de Hamas los consumiera.

Biden afirmó a continuación que la guerra refuerza su apoyo hacia una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino. Con tropas concentradas a lo largo de la frontera, se espera que Israel lance una invasión terrestre a Gaza, aunque los oficiales militares dicen que no se ha tomado todavía ninguna decisión.

Biden también anunció una gran ayuda para Israel. Mientras, el Departamento del Tesoro de EU anunció sanciones contra 10 personas relacionadas con el movimiento Hamas.

Entretanto, el grupo chiita libanés Hezbolá aseguró que lanzó seis ataques contra el norte de Israel.

Luego el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó que Israel bombardeó una posición militar del gobierno en el sur de Siria.