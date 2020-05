Investigan a hombre que entró a tienda de EU con capucha del KKK

Las autoridades de California lanzaron una investigación contra un hombre que fue visto en un supermercado usando una capucha del Ku Klux Klan en medio de una normativa que obliga a taparse el rostro a los consumidores para protegerse del coronavirus.

"Quedé estupefacto, anonadado porque es muy triste cuando alguien, sin importar la razón, acude a este tipo de símbolo que representa odio", dijo John Minto, alcalde de la ciudad de Santee, cerca de San Diego, al canal local de ABC.

Una imagen tomada por un cliente consumidor muestra al hombre con camiseta y bermudas negras y el capuchón blanco en la cabeza descansando sobre el carrito de compras en una sucursal de la cadena Vons.

El departamento del sheriff de San Diego abrió una investigación sobre el incidente, que ocurrió el sábado.

"Nuestros oficiales no recibieron una llamada para que se personaran en el lugar cuando el incidente ocurrió", indicó la autoridad en un comunicado. El hecho "se está investigando para aplicar cualquier cargo criminal que sea apropiado".

Empleados de la tienda, ubicada a 29 km al noreste de San Diego, pidieron al hombre que se quitara la capucha y solo lo hizo en la caja para pagar.



Don’t know which angers me more - the person wearing this or the fact that no one in management @Vons Santee did anything about it. ⁦@ADL_SD⁩ would be happy to educate your team. San Diego is #NoPlaceForHate pic.twitter.com/jMOzQqpcoi

— Tammy Gillies (@tgilliesADL) May 3, 2020