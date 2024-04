El eclipse solar total de este lunes que va a oscurecer el cielo de partes de México, Estados Unidos y Canadá ya está dejando sus primeras consecuencias como afectaciones en el tráfico debido a la gran expectación que ha generado el fenómeno a millones de espectadores.

La Administración Federal de Carreteras alertó que el evento podría provocar importantes retrasos en los vuelos y congestión de tráfico en Estados Unidos, por lo que pidió una “planificación cuidadosa” a los viajeros.

El último eclipse solar visible en el país en 2017 provocó atascos de tráfico que se prolongaron entre 7 y 15 horas en algunas áreas y, según la Asociación Estadounidense del Automóvil se espera que este año, con una trayectoria de eclipse más ancha, el desafío en las carreteras sea similar o aún mayor.

El estado de Nueva York, por ejemplo, espera a un millón de turistas que quieren ver el eclipse en la parte norte del estado, junto a la frontera con Canadá, por lo que los alojamientos ofrecidos por Airbnb y otras plataformas similares están casi al completo a lo largo de la ruta donde podrá verse el fenómeno.

Aunque la Luna no ocultó por completo el Sol, el último eclipse solar tuvo lugar el 21 de agosto de 2017 y, según la NASA, en Norteamérica el próximo eclipse solar total no se producirá hasta el 23 de agosto de 2044 y este no tendrá el mismo alcance que el de este lunes, por lo que la población quiere aprovechar la oportunidad.

Lee también: FOTOS: Así viven nacionales y extranjeros el Eclipse Solar 2024 en Teotihuacán

Eclipse solar total 2024

La agencia aeroespacial sostiene que más de 31 millones de estadounidenses están situados en la llamada franja de totalidad, donde se podrá ver cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y cubre todo su disco solar, dando el efecto de noche en pleno día.

En Estados Unidos, 15 estados distintos van a poder experimentar la totalidad del eclipse, que va a empezar a notarse en Texas, con el punto álgido entre las 13:40 y las 13:44 hora local (entre las 18:40 y las 18:44 GMT), y va a acabar su recorrido en Maine, con el punto álgido calculado entre las 15:32 y las 15:34 hora local (entre las 19:32 y las 19:34 en España).

Los otros estados en los que el fenómeno astronómico impactará son Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont y New Hampshire.

Pero dicha visualización se va a ver condicionada por la previsión meteorológica que, a pocas horas del inicio del eclipse, no es óptima, puesto que hay prevista “nubosidad”.

La cobertura al 100 % del Sol va a durar durante un período que varía desde unos pocos segundos hasta más de 4 minutos y se deben utilizar filtros solares homologados para proteger los ojos, como son las gafas para eclipses certificadas.





