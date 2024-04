Inteligencia de EU sugiere que Putin no habría ordenado la muerte de Navalny en prisión: WSJ El periódico estadounidense sostiene que Putin no ordenó la muerte "en ese momento", aunque no por ello deja de ser el responsable último del fallecimiento de su opositor

El diario Wall Street Journal se basó en inteligencia clasificada y en un análisis de hechos públicos para plantear nuevas preguntas sobre la muerte de Navalny y afirma que el Presidente ruso, Vladímir Putin, no ordenó directamente su asesinato ocurrido en febrero. Foto: AP