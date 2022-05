A nivel mundial, continúan las barreras que impiden a las mujeres tener los mismos derechos que los hombres, según un estudio publicado por el Banco Mundial.

Por ejemplo, India es uno de los países más peligrosos del mundo debido a su alto riesgo de violencia sexual. Ante esta problemática, en las redes sociales aparecen algunas desgarradoras historias virales. Tal es el caso de una fémina que responde al nombre de S. Petchiammal, quien se vio obligada a hacerse pasar por su difunto esposo para así criar a su familia sin sentirse amenazada.

De acuerdo con el testimonio de la protagonista, su marido falleció de forma repentina solo 15 días después de la boda cuando ella tenía 20 años. En ese entonces, estaba embarazada y esperando a su única hija Shanmugasundari.

Petchiammal no quería nuevamente casarse, pero proteger a su pequeña siendo madre soltera resultaba complicado por la sociedad patriarcal en la que vivía. A pesar de esta situación difícil, la mujer india siguió adelante y comenzó a trabajar en “obras de construcción, hoteles y salones”.

Lee también: Yogui de 30 años creyó padecer Covid por síntomas como dolor de espalda pero en realidad era cáncer fase 4

Sin embargo, se convirtió en víctima de acoso laboral y decidió hacerse pasar por un hombre.

Según relató la madre de Shanmugasundari a The New Indian Express, un día ella llegó al templo de Tiruchendur Murugan y transformó su atuendo. “Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que soy una mujer”, confesó.



From #Petchiammal to #Muthu from a woman with long hair to a man in a shirt &lungi! To avoid #sexualharassment #sexualtaunts

That was how difficult it was for her to raise a child alone in #India

Let’s change!Let’s make our country free of #GBV @TheSafecityApp @elsamariedsilva pic.twitter.com/i5AqFPIN52

— supreet k singh (@supreetksingh) May 15, 2022