'Icon of the seas', el crucero más grande del mundo, llega a Miami para su inauguración Desbancó en tamaño al 'Wonder of the seas', con 20 cubiertas y una capacidad para transportar a casi 10 mil personas

El nuevo buque pesa 250 mil 800 toneladas y su construcción ha costado unos 2 mil millones de dólares. FOTO: ESPECIAL