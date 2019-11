“Héroes anónimos” detuvieron a sujeto que atacó con cuchillo en puente de Londres

El heroísmo de los británicos logró contener este viernes a un atacante en el puente de Londres. El sujeto fue reducido en pleno puente por ciudadanos y por policías, uno de los cuales acabó disparando dos veces cuando el sospechoso seguía debatiéndose, según imágenes filmadas por testigos que circulaban en redes sociales.

"Lo que es remarcable en las imágenes que estamos viendo es el heroísmo de los miembros del público, quienes literalmente corrieron hacia el peligro, sin saber a qué se enfrentaban. Ellos son los mejores de nosotros", agradeció a la población el alcalde Sadiq Khan.

En videos que circulan en las redes sociales se observa cómo los ciudadanos detuvieron al atacante. En algunos, una persona lucha contra el sujeto y en otro un hombre de traje le quita un cuchillo.



Today’s London attack! Police and citizens tackling the suspect! Prayers to the families and friends affected! #LondonShooting #LondonBridge pic.twitter.com/UgDCMD6FHm

