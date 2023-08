En los primeros momentos de los incendios de Maui, cuando los fuertes vientos derribaron postes de electricidad, golpeando los cables electrificados contra la hierba seca, hubo una razón por la que las llamas estallaron todas a la vez en filas largas y ordenadas: esos cables eran de metal desnudo y sin aislamiento, que podría producir chispas al contacto.

Los videos e imágenes analizados por The Associated Press confirmaron que esos cables se encontraban entre kilómetros de línea que Hawaiian Electric Co. dejó expuestos a la intemperie y al follaje a menudo espeso, a pesar de una reciente presión de las empresas de servicios públicos en otras áreas propensas a incendios forestales y huracanes para cubrir sus líneas o enterrarlas.

Para agravar el problema, muchos de los 60 mil postes eléctricos de la empresa, en su mayoría de madera, que sus propios documentos describían como construidos según "un estándar obsoleto de la década de 1960", estaban inclinados y cerca del final de su vida útil proyectada. No estaban ni cerca de cumplir con un estándar nacional de 2002, según el cual los componentes clave de la red eléctrica de Hawái podían soportar vientos de 105 millas (168.981 kilómetros) por hora. Una presentación de 2019 decía que se había retrasado en el reemplazo de los viejos postes de madera debido a otras prioridades y advirtió sobre un “grave peligro público” si “fallaban”.

Las imágenes de Google Street View de postes tomadas antes del incendio muestran el cable desnudo.

Es "muy improbable" que un cable completamente aislado hubiera provocado un incendio en la vegetación seca, dijo Michael Ahern, quien se jubiló este mes como director de sistemas de energía en el Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts.

Los expertos que vieron videos que mostraban líneas eléctricas caídas coincidieron en que un cable aislado no habría formado arcos ni chispas, encendiendo una línea de llamas.

Hawaiian Electric dijo en un comunicado que ha “reconocido desde hace tiempo las amenazas únicas” del cambio climático y ha gastado millones de dólares en respuesta, pero no dijo si las líneas eléctricas específicas que colapsaron en los primeros momentos del incendio estaban desnudas.

"Hemos estado ejecutando una estrategia de resiliencia para enfrentar estos desafíos y, desde 2018, hemos gastado aproximadamente 950 millones de dólares para fortalecer y endurecer nuestra red y aproximadamente 110 millones de dólares en esfuerzos de gestión de la vegetación", dijo la compañía. “Este trabajo incluyó el reemplazo de más de 12 mil 500 postes y estructuras desde 2018 y la poda y remoción de árboles a lo largo de aproximadamente 2 mil 500 millas (4 mil 023.36 kilómetros) lineales cada año en promedio”.

Pero un ex miembro de la Comisión de Servicios Públicos de Hawái confirmó que muchos de los postes eléctricos de madera de Maui estaban en malas condiciones. Jennifer Potter vive en Lahaina y hasta finales del año pasado formó parte de la comisión que regula Hawaiian Electric.

“Incluso los turistas que conducen por la isla dicen: '¿Qué es eso?' Se están inclinando bastante porque los vientos con el tiempo literalmente simplemente los empujaron”, dijo. “Eso obviamente no va a soportar vientos de 60 o 70 millas por hora. Así que la infraestructura simplemente no era lo suficientemente fuerte para este tipo de tormenta de viento... La infraestructura en sí simplemente está comprometida”.

John Morgan, un abogado litigante y de lesiones personales en Florida que vive a tiempo parcial en Maui, notó lo mismo. “Podría mirar los postes de energía. Eran flacos, se inclinaban, se inclinaban. Se fue la luz todo el tiempo”.

La firma de Morgan está demandando a Hawaiian Electric en nombre de una persona y hablando con muchas más sobre sus derechos. El incendio se produjo a 500 metros dentro de su casa.

El 60% de los postes de servicios públicos en el oeste de Maui todavía estaban caídos el 14 de agosto, según Shelee Kimura, directora ejecutiva de Hawaiian Electric, en una conferencia de prensa: 450 de 750.

Compañía eléctrica de Hawái encara demandas tras incendios

Hawaiian Electric se enfrenta a una serie de nuevas demandas que buscan responsabilizarla por el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. El número de muertos confirmados es de 115 y el condado espera que aumente.

Los abogados planean inspeccionar algunos equipos eléctricos de un vecindario donde se cree que se originó el incendio la próxima semana, según una orden judicial, pero lo harán en un almacén. La empresa de servicios públicos desmontó los postes quemados y retiró los cables caídos del lugar.

Esta fue una “tragedia evitable de proporciones épicas”, dijo el abogado Paul Starita, asesor principal de tres de las demandas.

“Todo se reduce al dinero”, dijo Starita, de la firma californiana Singleton Schreiber. “Podrían decir, bueno, lleva mucho tiempo completar el proceso de obtención de permisos o lo que sea. Bien, empieza antes. Quiero decir, las vidas de las personas están en juego. Eres responsable. Gasta el dinero, haz tu trabajo”.

Hawaiian Electric también enfrenta críticas por no cortar el suministro eléctrico en medio de advertencias de fuertes vientos y mantenerlo encendido incluso cuando decenas de postes comenzaron a caer. El condado de Maui demandó a Hawaiian Electric el jueves por este tema.

Michael Jacobs, analista senior de energía de la Unión de Científicos Conscientes, dijo que con las líneas eléctricas causando tantos incendios en Estados Unidos: "Definitivamente tenemos un nuevo patrón, simplemente no tenemos un nuevo régimen de seguridad que lo acompañe".

Aislar un cable eléctrico evita la formación de arcos y chispas y disipa el calor.

Otras empresas de servicios públicos han estado abordando el problema de los cables desnudos. Pacific Gas & Electric fue declarada responsable del incendio Camp Fire de 2018 en el norte de California que mató a 85 personas. El desastre fue causado por líneas eléctricas caídas.

Su programa para eliminar cables sin aislamiento en zonas de incendio ha cubierto más de mil 200 millas (1,931.213 kilómetros) de líneas hasta ahora.

PG&E también anunció en 2021 que enterraría 10 mil millas (16,093.44 kilómetros) de líneas eléctricas. Enterró 180 millas en 2022 y está en camino de recorrer 350 millas este año.

Otra importante empresa de servicios públicos de California, Southern California Edison, espera haber reemplazado más de 7 mil 200 millas (11,587.28 kilómetros), o alrededor de 75% de sus líneas aéreas de distribución, con cables cubiertos en áreas de alto riesgo de incendio para fines de 2025. También está enterrando líneas en zonas de grave riesgo.

Hawaiian Electric dijo en una presentación el año pasado que había examinado los planes de incendios forestales de las empresas de servicios públicos en California.

Algunos no culpan a Hawaiian Electric por su relativa falta de acción porque no ha enfrentado la amenaza de incendios forestales durante tanto tiempo. Y la empresa de servicios públicos no es la única que sigue utilizando conductores metálicos desnudos en lo alto de los postes eléctricos.

Lo mismo ocurre con los cortes de energía por motivos de seguridad pública. Hace sólo unos pocos años que las empresas de servicios públicos han estado dispuestas a cortar preventivamente el suministro eléctrico a las personas para evitar incendios y esta práctica disruptiva aún no está muy extendida.

Pero Mark Toney calificó los incendios forestales causados ​​por servicios públicos como absolutamente prevenibles. Es director ejecutivo del grupo de contribuyentes The Utility Reform Network en California. Está presionando a PG&E para que aísle sus líneas en áreas de alto riesgo.

“Tenemos que detener los incendios forestales provocados por los servicios públicos"

“Tenemos que detener los incendios forestales provocados por los servicios públicos. Tenemos que detenerlos y la forma más rápida y económica de hacerlo es aislar las líneas aéreas”, afirmó.

En cuanto a los postes, en un documento regulatorio de Hawaiian Electric de 2019, la compañía dijo que sus 60 mil postes, casi todos de madera, eran vulnerables porque ya eran viejos y Hawái se encuentra en una “zona de peligro severo de descomposición de la madera”. La compañía dijo que se había retrasado en el reemplazo de postes de madera debido a otras prioridades y advirtió sobre un "peligro público grave" si los postes "fallaban".

El documento decía que muchos de los postes de la compañía fueron construidos para resistir 90 kph (56 mph), cuando un huracán de categoría 1 tiene vientos de al menos 74 mph.

En 2002, el Código Nacional de Seguridad Eléctrica se actualizó para exigir que los postes de servicios públicos como los de Maui resistan vientos de 105 millas por hora.

La red eléctrica estadounidense fue diseñada y construida para el clima del siglo pasado, dijo Joshua Rhodes, científico investigador de sistemas energéticos de la Universidad de Texas en Austin. Las empresas de servicios públicos harían bien en prepararse mejor para sequías prolongadas y fuertes vientos, añadió.

"Todo el mundo considera que Hawái es un paraíso tropical, pero se secó y ardió", dijo el jueves. "Puede parecer costoso si se trabaja para evitar el inicio de incendios forestales o el impacto de los incendios forestales, pero es mucho más barato que iniciar uno y quemar las casas de tantas personas y causar tantas muertes".

Tony Takitani, un abogado nacido y criado en Maui, está trabajando con Morgan en el litigio.

Takitani dijo que en sus 68 años ahí, el clima se está volviendo cada vez más seco. Declaró que lo que pasó en la isla es tan horrible que es difícil hablar de ello. Pero sí cree que obligará a realizar mejoras en la red.

"Cuando los postes caen, se enciende", indicó. “Creo que esto fue causado por la combinación de lo que está sucediendo en nuestra Tierra y que la gente no está adecuadamente preparada para ello. Por vivir aquí, por los videos que he visto de postes cayendo e incendios, parece algo obvio”.

