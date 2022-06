Sube a 46 la cifra de cadáveres hallados en un camión en San Antonio, Texas; hay 3 detenidos

Los cuerpos de 46 personas fueron encontrados al interior de un camión-tráiler en San Antonio, Texas.

Fuentes de la Policía de San Antonio dijeron a la televisora KSAT que, además de los 46 muertos, 16 personas fueron llevadas a hospitales cercanos en condiciones diversas. Sin emabrgo, más tarde la cifra de fallecidos aumentó a 46, de acuerdo al Departamento de Bomberos de San Antonio.

Vehículos policiales, camiones de bomberos y ambulancias se dirigieron al lugar donde se ubicó el tráiler, entre Quintana Road y Southwest Side.

El Canciller Marcelo Ebrard informó que por el momento no se conocen nacionalidades de los migrantes.

Asimismo, en otro tuit, el canciller informó que el tráiler en el que fueron hallados 46 migrantes muertos por asfixia tenía placas superpuestas de Estados Unidos, por lo que señaló que hay una “probable autoría de tratantes”.

"Los heridos fueron enviados a cuatro hospitales : University, Methodist del Centro, Baptiste del Centro y Santa Rosa West Overhills", añadió.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden de las muertes:

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.

These deaths are on Biden.

They are a result of his deadly open border policies.

They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022