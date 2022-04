Un pequeño perro de dos años y medio se ha robado el corazón de miles de cibernauatas, luego de que detectara cerca de 90 artefactos explosivos, desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, llegando a considerarlo un héroe nacional.

A través de redes sociales el Jack Russell Terrier, de nombre Patron, se ha hecho viral, luego de que rescatistas del Servicio de Estatal de Emergencia de Ucrania (SES) difundieran videos en las redes donde se muestra al pequeño perro hacer su labor en la ciudad de Chernihiv.

En el video se muestra al cachorro portar un chaleco militar mientras ayuda a los miembros del equipo anti-bombas en Ucrania a detectar minas antipersonales, que dejan las tropas rusas en Chernihiv.



El can fue entrenado desde que tenia seis meses por el equipo de Servicio Estatal de Emergencias para detectar explosivos.

"Un día, la historia de Patron se convertirá en una película, pero por ahora, cumple fielmente su deberes profesionales", escribió el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información del Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania.



A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 19, 2022