Grupo Escorpión del Cartel del Golfo pide disculpas por muerte de estadounidenses en Matamoros

CIUDAD VICTORIA, México.- Alguien que afirma ser el cártel mexicano de la droga presuntamente responsable del secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos condenó la violencia y supuestamente entregó a sus propios miembros involucrados a las autoridades.

En una carta obtenida por The Associated Press a través de una fuente policial del estado de Tamaulipas, el Grupo Escorpión del Cártel del Golfo, presuntamente responsable de secuestrar a los estadounidenses, se disculpó con los residentes de Matamoros, la mujer mexicana que murió en el tiroteo y los cuatro estadounidenses y sus familias.

Se sabe que los cárteles de la droga emiten "comunicados" para intimidar a sus rivales y autoridades, pero también en momentos como estos hacen algo de trabajo de "relaciones públicas" para tratar de "suavizar" situaciones que podrían afectar su negocio.

“Hemos decidido entregar a los involucrados directos y responsables de los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia decisión y falta de disciplina”, dice la carta, agregando que esos individuos habían ido en contra de las reglas del cártel, que incluyen “respetar la vida y el bienestar de los inocentes”.

Una fotografía de cinco hombres boca abajo en el pavimento y atados acompañaba la carta, que la fuente compartió con The Associated Press con la condición de que permanecieran en el anonimato porque no estaban autorizados a compartir el documento.

Secuestrados son trasladados a un hospital de Texas

Los funcionarios estatales no confirmaron públicamente de inmediato que tenían nuevos sospechosos bajo custodia.

Otro funcionario de seguridad estatal dijo que cinco hombres fueron encontrados atados dentro de uno de los vehículos que las autoridades habían estado buscando, junto con la carta. Ese funcionario también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el caso.

El viernes pasado, cuatro estadounidenses cruzaron a Matamoros desde Texas para que uno de ellos pudiera hacerse una operación de cirugía estética . Alrededor del mediodía fueron baleados en el centro de la ciudad y luego subidos a una camioneta.

Las autoridades los ubicaron la mañana del martes en las afueras de Matamoros, Tamaulipas, custodiados por un hombre que fue detenido. Dos de los estadounidenses estaban muertos, uno herido y el otro ileso.

