Google abre la puerta a Trump; admite la red social Truth Social en la Play Store

Google autorizó que Truth Social, la red del expresidente estadounidense Donald Trump, esté en su Play Store.

“Las aplicaciones pueden distribuirse en Google Play siempre que cumplan con nuestras directrices para desarrolladores, incluido el requisito de moderar eficazmente los contenidos generados por los usuarios y eliminar las publicaciones censurables, como las que incitan a la violencia”, dijo el miércoles un portavoz de Google a la cadena Fox News.

Google explicó a la cadena noticiosa que todas las aplicaciones distribuidas en Google Play que presentan “contenido generado por el usuario” están obligadas a aplicar una moderación sólida, eficaz y continua. También se les exige que ofrezcan un sistema dentro de la aplicación para denunciar los contenidos generados por los usuarios que sean objetables, y que tomen medidas contra ellos cuando corresponda.

En septiembre pasado, el portal noticioso Axios reportó que “el 19 de agosto, notificamos a Truth Social sobre varias violaciones de las políticas estándar en el envío de su aplicación actual y reiteramos que disponer de sistemas efectivos para moderar el contenido generado por el usuario es una de nuestras condiciones para cualquier aplicación (de Google Play)”.

Lee también: O se modera o no entra: Google rechaza ofrecer la red social de Trump en Play Store

“¿Cuándo vamos a estar disponibles en Android? Bueno, mira, eso depende de la tienda Google Play. Estamos esperando que nos den su aprobación, no sé por qué está tardando tanto”, había dicho el director ejecutivo de Trump Media and Technology Group y el excongresista, Devin Nunes en el podcast “Just the News Not Noise”.

La aplicación de Truth Social, que se lanzó el 21 de febrero, fue creada como una alternativa a Twitter. Está disponible en la AppStore de Apple y se puede acceder también desde los navegadores.

Trump comenzó con la idea de su creación luego de haber sido suspendido de por vida en Twitter, por asegurar la existencia de “fraude” en las elecciones presidenciales.

Lee también: Aprende a utilizar el gestor de descargas de Telegram

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare