“Golpe fue por el litio de Bolivia”, responde Evo Morales a Elon Musk

Desde el 10 de noviembre, cuando renunció a su cargo como presidente de Bolivia, Evo Morales denunció ser víctima de un golpe de Estado. En su lugar, asumió de manera interina Jeanine Áñez.

Desde Argentina, donde pasa sus días a la espera de las elecciones en su país, pospuestas por la pandemia, Morales volvió a hablar de una intención golpista que iba "por el litio bolivariano". Fue en una respuesta a un polémico tuit del CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk.

"Otro paquete de estímulos gubernamentales no está en el mejor interés de la gente", escribió Musk, en su cuenta de Twitter, sobre una política de beneficios que podría aplicarse en los Estados Unidos, como incentivo ante una compleja situación económica por la crisis de Covid-19.

Otro usuario de la red social (@historyofarmani) le respondió, sin titubeos, al magnate, por el tuit anterior: "¿Sabes lo que no estaba en el mejor interés de la gente? Que el gobierno de Estados Unidos organice un golpe contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de ahí".



Another government stimulus package is not in the best interests of the people imo

— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2020