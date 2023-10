Israel advirtió nuevamente este sábado a la población que abandone el norte de la Franja de Gaza, ante una posible ofensiva terrestre. En este camino, miles de palestinos huyeron del norte de Gaza.

Al vencer este sábado a las 16.00 hora local (13.00 GMT) el nuevo ultimátum dado por Israel a los habitantes de Gaza ciudad para abandonar sus casas y dirigirse al sur de la Franja, continúa la caótica evacuación, en coche y a pie, de una población de un millón de habitantes, sin que en ningún momento hayan cesado los bombardeos.

La postura de Egipto

El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto es la única salida viable para evacuar a la población del enclave palestino y hacer llegar suministros.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo en un discurso el jueves por la noche que "nos estamos asegurando de que la ayuda, ya sea médica o humanitaria, en este momento difícil, llegue a la franja", y añadió que "nos solidarizamos".

"Por supuesto que nos solidarizamos. Pero tengan cuidado, aunque simpatizamos, siempre debemos usar nuestra mente para alcanzar la paz y la seguridad de una manera que no nos cueste mucho”, dijo, añadiendo que Egipto ya acoge a 9 millones de inmigrantes. Los grupos más grandes de la población migrante del país provienen de Sudán, Siria, Yemen y Libia, según un informe de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

El mandatario egipcio remarcó: "Existe un peligro" cuando se trata de Gaza, dijo: "un peligro tan grande porque significa el fin de esta causa (palestina)... Es importante que el pueblo (de Gaza) permanezca en pie y en su tierra". El presidente expresó su preocupación "por la seguridad nacional", en alusión a la posibilidad de que combatientes de Hamas se mezclen con los refugiados.

El Ministerio de Exteriores egipcio ha señalado que, pese a que esté abierto al tráfico -aunque no mencionó si está abierto para las personas-, las instalaciones vitales del paso en el lado palestino han sido "destruidas por los repetidos bombardeos israelíes, lo que impide su funcionamiento de forma normal". Por ello, pidió a Israel que "evite atacar el lado palestino del cruce para que los esfuerzos de restauración y reparación tengan éxito y vuelva a funcionar como cruce en apoyo a los hermanos palestinos en la Franja", añadió.

Egipto intenta evitar que se produzca un posible "éxodo masivo" de palestinos al Sinaí, según dijeron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

En 2008, a poco de iniciarse el bloqueo israelí, miles de palestinos forzaron la entrada del paso de Rafah y milicianos de Hamas abrían con topadoras nuevas brechas en el muro frontrerizo cada vez que el ejército egipcio retomaba el control de la situación.

Desde entonces, Egipto rediseñó la ciudad de Rafah, donde una amplia zona fue arrasada por el ejército, como parte de su lucha contra los yihadistas en el Sinaí septentrional.

Desde estas operaciones de "contraterrorismo", nadie puede circular en la región sin mostrar un sello en los numerosos puntos de control.

El trabajo estadounidense

El presidente estadounidense, Joe Biden, indicó que "Estados Unidos está trabajando con los gobiernos de Israel, Egipto y Jordania –y con la ONU– para aumentar el apoyo que permita aliviar las consecuencias humanitarias del ataque de Hamas, crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia y abogar por el respeto de la ley de guerra".

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que su país está realizando "el máximo esfuerzo" para proteger a los civiles de la Franja de Gaza ante la campaña de bombardeos israelíes, e indicó que está trabajando con Israel para "abrir corredores seguros" para la población del enclave.

"No queremos ver víctimas civiles ni en Gaza ni en otro lugar del mundo, y estamos realizando el máximo de nuestros esfuerzos para protegerlos", dijo Blinken en un encuentro en Riad con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan.

El estadounidense aseveró que está trabajando con las autoridades de Israel para "abrir corredores seguros y establecer zonas seguras para que los civiles no resulten dañados de estos ataques", al tiempo que insistió que el Estado judío "sigue ejerciendo su derecho legal y natural de defenderse".

Antes, un medio israelí reportó que EU ha pedido a Israel que posponga su ofensiva terrestre hasta el establecimiento de un corredor humanitario. Según la información, no estaba claro cuál fue la respuesta israelí a la solicitud, difundió el The Jerusalem Post.

¿Ruta de salida temporal?

Según medios estadounidenses, que citan a fuentes del Departamento de Estado, Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Egipto para permitir la salida de ciudadanos estadounidenses de la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah.

Sin embargo, diarios como The New York Times o The Washington Post aclaran que, de momento, el paso sigue cerrado, horas después de que comenzara la negociación entre ambos países para permitir la salida de civiles.

CNN informó el viernes que algunos estadounidenses en Gaza habían recibido correos electrónicos del Departamento de Estado advirtiendo que el cruce de Rafah "podría" estar abierto el sábado.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a EFE que han informado a los ciudadanos estadounidenses en la zona de que, si lo ven seguro, deberían acercarse cuanto antes al paso fronterizo, ya que puede que haya muy poco tiempo para cruzar, si finalmente, se abre ante la inminencia de una operación terrestre israelí en Gaza para intentar desarticular al movimiento islamista Hamas, responsable de los ataques del pasado día 7 contra Israel, que causaron la muerte de más mil 200 ciudadanos israelíes, la mayoría de ellos civiles.

"Seguiremos en contacto con los ciudadanos estadounidenses para determinar qué tipo de asistencia podemos darles. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia deberían rellenar el formulario de crisis en línea en travel.state.gov", añadió el portavoz.

Las autoridades egipcias rechazaron hoy permitir la entrada a su país de los extranjeros residentes en la Franja de Gaza a través del paso de Rafah si no se permite también la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, totalmente bloqueado por Israel.

Los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza desde entonces han dejado más de 2 mil 200 muertos.

Este sábado, el Departamento de Estado estadounidense informó de que ha autorizado la salida del personal no esencial de su embajada en Jerusalén y de su oficina en Tel Aviv debido al riesgo de ataques.

La cuestión de los desplazados y la ayuda humanitaria

El rey Abdullah de Jordania, que se reunió con el secretario estadounidense de Estado, Blinken, el viernes, advirtió contra “cualquier intento de desplazar a los palestinos de cualquier territorio palestino o provocar su desplazamiento”.

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se reunió este sábado en El Cairo con el presidente egipcio, y ambos subrayaron que la población de Gaza debe tener acceso seguro y urgente a la ayuda humanitaria, informó la agencia de noticias turca Anadolu.

Durante la reunión, en la que trataron el aumento de la tensión militar en la franja de Gaza, Fidan y Al Sisi dijeron que "la situación actual supone una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región".

"La violencia debe cesar de inmediato y deben incrementarse los esfuerzos internacionales para garantizar la calma", agregaron, según Anadolu.

En la reunión también Egipto y Turquía, dos países que tienen relaciones diplomáticas con Israel, se acordó que deben tomarse medidas "urgentes y eficaces" para proteger a los civiles contra los riesgos de ser desplazados.

Turquía ha comenzado a enviar ayuda humanitaria para la población de Gaza y un tercer avión militar de carga con alimentos, material higiénico y médico llegó este sábado a Egipto para que su carga sea transportada a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la franja.

Un avión que transportaba ayuda médica para Gaza desde Jordania llegó el jueves a la ciudad egipcia de Arish, a unos 45 kilómetros (23 millas) de Rafah, y la ayuda fue cargada en camiones de la Media Luna Roja Egipcia que aún no han podido avanzar hacia la frontera, dijo un funcionario a CNN.

