EU excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Cumbre de las Américas, según Bloomberg

El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de no invitar a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, ante los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el sitio de noticias Bloomberg.

"Estados Unidos hizo el llamado después de semanas de discusiones con gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido el de México, según personas familiarizadas con las deliberaciones, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre el tema públicamente. Estados Unidos tiene representantes no gubernamentales de los tres países registrados para participar en foros de partes interesadas", detalló el medio.

Asimismo, señaló que "la elección de Estados Unidos se basa en preocupaciones sobre la falta de democracia y respeto por los derechos humanos en los tres países".

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no son invitados todos los países a la cumbre, él no asistirá, sino que mandaría una representación, encabezada quizá por el canciller Marcelo Ebrard.

Honduras sí acudirá a Cumbre

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, representará a Honduras en la Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles (EU), informó este sábado la Cancillería hondureña, en medio de la polémica regional por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Hasta ahora, la presidenta hondureña Xiomara Castro, no había confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas, pero hoy la mandataria delegó su representación en Reina, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Honduras sí estará presente en la IX Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, representada por el Embajador Eduardo Enrique Reina, canciller de la República", indicó ese ministerio en Twitter.

