EU aprueba 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania

Washington.— El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un gigantesco paquete de 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a enfrentar la ofensiva de Rusia, que logró una victoria con la rendición de centenares de combatientes atrincherados desde hacía semanas en una siderúrgica de Mariupol.

El paquete incluye 6 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a adquirir vehículos blindados y reforzar su sistema de defensa aérea. El proyecto de ley tiene que ser promulgado ahora por el presidente Joe Biden, que lo había solicitado, después de haber obtenido a mediados de marzo un paquete inicial de 14 mil millones.

Biden se reunió ayer mismo con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinisto, y respaldó firmemente las solicitudes de ambos países para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Las potencias occidentales del G7 también discuten el aporte de fondos de respaldo a la economía de la exrepública soviética, en una reunión de dos días que se inició ayer en Alemania. En ella, Berlín anunció una contribución de mil millones de euros (mil 60 millones de dólares).

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky agradeció la ayuda, pero destacó que no son un regalo, sino “su contribución a su propia seguridad”. “La defensa de Ucrania también representa su propia defensa contra nuevas guerras o crisis que Rusia puede provocar”, dijo.

Mil 730 efectivos se rinden

Rusia anunció que cerca de 800 militares ucranianos atrincherados desde hacía semanas en los túneles del complejo siderúrgico Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol, se rindieron en las últimas 24 horas, con lo que ya son mil 730 desde el lunes. Ahora, su destino es incierto.

El Comité Internacional de la Cruz Roja recopiló información personal de cientos de los soldados —nombre, fecha de nacimiento, pariente más cercano— y los registró como prisioneros de guerra, dentro de su papel de garantizar que los prisioneros de guerra reciban un trato humano según los Convenios de Ginebra. Al menos algunos de los combatientes fueron llevados por los rusos a una excolonia penal en territorio controlado por los separatistas respaldados por Moscú. Otros fueron hospitalizados, según un funcionario separatista.

Pero un número no revelado permanece en el laberinto de búnkeres y túneles de la planta. Mientras Ucrania expresaba su esperanza de que haya un intercambio de prisioneros, las autoridades rusas han amenazado con investigar a algunos de los combatientes de Azovstal por crímenes de guerra y llevarlos a juicio, al considerarlos nazis y criminales.

Daño colateral

Sri Lanka anunció que no podrá comenzar a pagar su deuda externa, de 51 mil millones de dólares, antes de seis meses. El gobernador del Banco Central de Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, dijo que hasta que no haya reestructuración, no se podrá pagar.

Sri Lanka vive la peor crisis económica desde su independencia del Imperio Británico en 1948 y desde hace meses sufre escasez de medicamentos, alimentos y combustible, situación agravada por la guerra en Ucrania. La inflación srilanquesa aclanzó una cifra récord de 30% en abril y las protestas se han generalizado.