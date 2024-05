Emily Horwath, novia de Callum Robinson, el surfista australiano asesinado en Baja California junto con su hermano Jake y su amigo Jack Carter, decidió rendir un homenaje a su pareja y subió el último audio que él le envió antes de desaparecer, el 27 de abril.

"Feliz martes, buenos días. Son las 11:11 y estoy pensando en ti. Solo quería enviarte un breve mensaje y decirte hola, bebé, espero que el inicio de tu día sea fenomenal. Por alguna razón, quise enviarte algo que te haga sonreír hoy. Espero que estés llena de positivismo y sonrisas. Chao, bebé. Te extraño", es el mensaje de audio que Callum le envió a Emily y que ella publicó en sus historias de Instagram.

Junto con el audio, Horwath publicó este mensaje: "Así eras, positividad y sonrisas. Escucharé este audio sin parar. "Más que triste de que el mundo te ha perdido demasiado pronto, Callum. El mundo es cruel e injusto pero tú no lo eres. El cielo tiene lo mejor. Te amamos", dijo la joven.

Publicó también fotos de sus actividades juntos, vacaciones, con su perrito. "Cal siempre se hacía la pedicura conmigo y le ponían caritas felices en los pulgares”, contó en uno de los videos. “Hasta los dedos de sus pies eran felices”.

“Para las vacaciones y cumpleaños, Cal y yo siempre nos regalábamos experiencias que pudiésemos compartir. Para Navidad, él me regaló una escalada por un puente y un salto en tirolesa. Aunque sabía que tengo miedo a las alturas, él siempre trató de sacarme de mi zona de confort para que disfrutara de las cosas que nunca me atrevería a hacer. Pero en nuestro último viaje, me llevó a escalar cuevas subterráneas”, escribió.

"Este hombre me cambió la vida en formas que nunca podré poner en palabras”, escribió en otra historia con una foto de ambos. “Todavía no entiendo este mundo sin él y su energía. Estoy tan agradecida de haberlo amado. Díganles a los suyos que los aman. Vivan su vida al máximo todos los días. Sean amables con otros, ríanse a carcajadas. No se enojen por tonterías. Vivan con positividad, y vivan como Cal”, dijo la joven.

Horwath subió también palabras que amigos de Callum le han dedicado. "Callum, gracias por hacerme sentir siempre incluida (…) gracias por traer tanto amor y luz a nuestras vidas”, dice una de las amigas de Emily en uno de los mensajes.

“El amor y el respeto genuinos que ustedes dos tenían el uno por el otro eran tan hermosos y puros. El impacto que dejó en este mundo siempre será recordado”, afirma otra amiga de la pareja.

Después de que la familia de Robinson reportara, el 27 de abril, la desaparición de Callum, su hermano y su amigo, quienes habían viajado a Ensenada, Baja California, para surfear, los cuerpos fueron localizados el 5 de mayo en un pozo en la zona conocida como La Bocana.

Según las autoridades estatales, los jóvenes fueron asesinados cuando quisieron robarles las llantas de la camioneta en que viajaban y ellos se resistieron. Hay una persona vinculada a proceso por este caso. Los cuerpos de los jóvenes fueron trasladados a Estados Unidos y desde allí la familia planeaba llevarse a los australianos.

